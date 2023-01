Predsednik Slovenske športne zveze, vodja Slovenskega sporeda ORF, predsednik Društva športnih novinarjev na Koroškem, selektor reprezentance »Team Koroška« na Europeadi ali preprosto Marijan Velik je z nami govoril o športnem letu 2022.

Kako si doživel minulo športno leto?

Marijan Velik: Čeprav iz raznih razlogov ni bilo enostavno leto, moram ugotoviti, da je s športnega vidika za slovensko narodno skupnost in tudi za Slovensko športno zvezo bilo lansko leto izredno leto, z lepimi športnimi dosežki. Zame osebno je bil lani največji dogodek, ki presega vse, Europeada – tudi zato, ker sem bil nepo­sredno vključen v ta dogodek.

Kako si doživel Europeado na Koroškem?

Vesel sem bil, da smo Europeado po dveh letih lahko končno izpeljali na Koroškem. Prvotno bi jo morali izpeljati že leta 2020. Europeada je bila izredna, to pa ne le s športnega vidika, temveč predvsem zaradi vsega, kar se je dogajalo okoli nje. V tem tednu smo lahko videli, kakšno evforijo smo sprožili v narodni skupnosti. Na nogometnih igriščih v Selah, Železni Kapli, Globasnici ali Celovcu sem srečal osebe, ki sem jih zadnjič videl takrat, ko sem še sam aktivno igral nogomet. Športno smo bili uspešni, ponovno smo se izboljšali in dosegli finale. Ženska ekipa pa je osvojila celo naslov prvakinj. Pomembno je bilo, da smo se izkazali kot dobri organizatorji, in poželi smo pohvale ne le pri nas na Koroškem, temveč po vsej Evropi – predvsem od FUEN-a, kjer so govorili celo o najboljši Europeadi vseh časov. Na to smo vsi skupaj lahko zelo ponosni. Iskrena za­hvala velja predvsem prijatelju in generalnemu tajniku Slovenske športne zveze ter predsedniku društva Europeada Marku Loibneggerju, ki je za organizacijo in izpeljavo celotne Europeade zbral okoli sebe idealno ekipo, ki je postavila na noge nekaj, kar nam bo še dolgo ostalo v spominu.

Vtis z Europeade, ki je odmevala po vsej Evropi.

Že več kot 30 let si predsednik Slovenske športne zveze. Kaj se je v tem času vse spremenilo?

Nismo le napredovali kot organizacija, temveč tudi na splošno se je Slovenska športna zveza dobro razvila. V teku let smo bistveno povišali proračun in s tem lahko bolje podpirali naše klube ter uspešno izvedli lastne projekte. Pomembno je delo z mladino, ker lahko tako tega ali onega navdušiš za razne športne panoge. Od tega imajo korist potem naši športni klubi. Delo z mladino intenzivno izvajamo preko projekta KAMPUS, kjer dejansko gremo že v vrtce in šole. Ponosni smo, da imamo medtem že nekaj zaposlenih trenerjev. Mnogo se je medtem premaknilo. Kar pa vedno poudarjam, je, da naša mladina potrebuje zglede. Te na srečo imamo v športu. Pred leti je bil to med drugimi kolesar Peter Paco Wrolich, kombinatorec Tomaž Druml ali smučarji iz ŠD Šentjanž, danes pa so to med drugimi smučarski skakalci iz športnega društva ŠD Zahomc, biatlonka DSG Sele Dunja Zdouc in brata Užnik ali pa tudi športniki odbojkarskega kluba SK Zadruga Aich/Dob in športniki košarkarskega kluba KOŠ. Mislim, da smo pri tem pozitivnem razvoju kot Slovenska športna organizacija doprinesli svoj delež. Prepričan sem tudi o tem, da se šport razvija v pravo smer in da lahko pozitivno gledamo ne le na preteklo leto, temveč še dalje nazaj – in tudi na razvoj naprej.

V katero smer se bo razvil slovenski šport na Koroškem v naslednjih letih?

Kot Slovenska športna zveza bomo skušali še naprej izboljševati servis za naša športna društva in jim pomagati na raznih ravneh. Naš fokus pa bo ostal na delu z mladino, kot rečeno v okviru projekta KAMPUS, kjer ponujamo polišportivne enote, preko katerih skušamo mlade navdušiti za šport in jim omogočiti osnovo za vse športne panoge. Potem lahko vsakdo ugotovi, v kateri šport bi se rad usmeril. Naša glavna naloga pri delu z mladimi je, da imamo kvalificirane usposobljene trenerje oz. trenerke, predvsem pa, da gojimo slovensko besedo. To pomeni, da treningi potekajo v slovenščini, kar je – tako mislim – edina prava pot. Seveda pa sem mnenja, da za vse te izzive rabimo najboljše trenerje oz. trenerke. Za skok v vrhunski šport lahko pripravimo le osnovo v naših društvih, potem pa je vse odvisno od talenta posameznikov oz. posameznic. Prepričan sem, da bo ta skok v svetovni vrh uspel še mnogim športnicam in športnikom v raznih športnih panogah.