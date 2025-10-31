Po njegovi smrti smo še bolj skupaj zrasli

»Prišlo je povsem nepričakovano,« se spominja vdova Christine Meklin-Sumnitsch tistega usodnega dne ter noči od 14. na 15. oktober 2024. Spominja se tiste noči, ko se je takorekoč čez noč vse spremenilo v njenem življenju ter v življenju njenih otrok Victorie, Fabiana in Leandra ter njene 88-letne mame Matilde.
»Bil je ponedeljek. Čez dan je moj mož Alfred delal še pri sinu Fabianu. Ko je prišel domov, smo povečerjali in se pogovarjali o poteku dneva ter vikenda, ko je bil Alfred z dobljanskimi gasilci v Portorožu, sama pa sem bila s skupino Frauenwerk na Krasu, kjer smo študirale aleksandrinke.« Na ta večer, se spominja hči Victoria, »smo se drugače kot ponavadi posebej dolgo pogovarjali«.
Sedem minut čez polnoč je žena Christine opazila, da Alfredov pulz ne utripa več. Vsa iz sebe je takoj obvestila sina Fabiana, da naj sproži reševalno verigo. »Na srečo nisem bila v globokem spanju, drugače bi morda šele zjutraj ugotovila, da je moj mož mrtev.« Tako pa so bili rešilci že po petih minutah pri Alfredu in skušali rešiti njegovo življenje. Ni ga bilo mogoče rešiti – tako so se končale skupne poti in je zavladala globoka žalost, prav tako tudi osamljenost z bolečino v srcu, nemoč in izgubljenost.
»Vse življenje sva skupaj delala in se med seboj podpirala. Sedaj, naenkrat sem ostala sama,« odgovarja vdova Christine na vprašanje, zakaj še posebej trpi ob moževi smrti. Njena hčerka Victoria pa poudarja: »Z očetom sva imela zelo globok odnos. Še posebej mi manjkata njegov humor in njegov objem. Če je bilo treba kaj narediti, atej je bil vedno tu. Včasih ga hočem vprašati, kako se to ali ono naredi, pa ga na žalost ni več.« In tako rešujejo zadeve, ki jih je prej reševal njihov oče Alfred, hčerka Victoria ter njena brata Fabian in Leander, z določenim ponosom dodaja njihova mama Christine.
Ob tem hčerka Victoria omenja, da je njen oče imel v posebni kuverti zapisnik s potrebnimi informacijami in podatki za primer, da njega ne bi več mogli vprašati za nasvet, npr. kako priti v njegov mobilni telefon. Njena mama Christine pa hkrati poudarja: »Z Alfredom sva imela vsak svojo zasebno sfero. Nisva se kontrolirala, temveč sva si zaupala.« In se podpirala. »Akceptirala sem njegovo politično delo v občini, on pa mi je pomagal pri mojem kulturnem udejstvovanju, mdr. pri KPD Drava in žvabeški Pevski instrumentalni skupini (PIS).« Skratka: besedi medsebojno spoštovanje sta pisala z zlatimi črkami.
Nikoli nimamo občutka, da ga ni med nami, zdi se, da je v resnici nekje drugje v hiši. Kjer se kaj dogaja, je prisoten, čeprav ga ni. Christine in Victoria Meklin
Na vprašanje, koliko ji je pomagala v teh težkih časih vera, odgovarja vdova Christine: »Važno je, da se lahko ob takem dogodku skupno posloviš ob molitvi in petju. Alfred je imel z Ivanom Olipom dobro povezavo in mu je tudi veliko pomagal. Upanje, da ga bomo spet srečali, imamo.«
Da je Alfred Meklin še vedno prisoten v zaznavanju svoje družine, poudarja tudi hči Victoria, pri tem pa ji še vedno priteče kaka solza: »Nikoli nimamo občutka, da ga ni med nami, zdi se, da je v resnici nekje drugje v hiši.« Njena mati Christine pa je prepričana: »Kjer se kaj dogaja, je prisoten, čeprav ga ni. Prisotna je njegova energija, on pa nam pomaga, da presežemo bolečine.« Tako je bil med drugim prisoten tudi na odprtju razstave »Lebenswege/Poti življenja« s slikami Christine Meklin-Sumnitsch v četrtek, 23. oktobra. Razstava je bila v prostorih pliberške Raiffeisenbank, pri kateri je bil zaposlen tudi Alfred Meklin. In tudi pogovori po razstavi so krožili v njegov spomin.
Christino Meklin-Sumnitsch smo tudi vprašali, ali bi si lahko nekoč predstavljala novo partnerstvo? Njen odgovor je bil jasen: »Ne.« Victoria pa dodaja: »Ker tisti človek, ki bi prišel, ni moj atej.« Zelo pa trpi vdova Christine, če mora sama iti na kake prireditve. »Zato me spremljajo, če je le mogoče, hči Victoria ali prijateljice.«
15. oktobra letos je bila prva obletnica Alfredove smrti, v soboto, 1. novembra, dan vseh svetih, pa se bomo spomnili tudi rajnih. »Po Alfredovi smrti je zame ta dan nekaj posebnega. In tudi žalost prihaja ob obletnici smrti, toda bolj v trenutkih. Predvsem prihaja hvaležnost,« poudarja vdova Christine.
Ob vsem tem pa najbolj pomagajo v teh težkih časih prijatelji ter PIS in skupina Frauenwerk ter pogovori s kolegom, ki je dva meseca pred Alfredovo smrtjo izgubil mamo.
Na vprašanje, katera tolažba jima najbolj pomaga, pa odgovarjata Christine in Victoria Meklin: »Najbolj nas tolaži, da smo vsi še bolj skupaj zrasli.«
