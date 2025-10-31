Po njegovi smrti smo še bolj skupaj zrasli

Da je Alfred Meklin še vedno prisoten v zaznavanju svoje družine, poudarja tudi hči Victoria, pri tem pa ji še vedno priteče kaka solza: »Nikoli nimamo občutka, da ga ni med nami, zdi se, da je v resnici nekje drugje v hiši.« Njena mati Christine pa je prepričana: »Kjer se kaj dogaja, je prisoten, čeprav ga ni. Prisotna je njegova energija, on pa nam pomaga, da presežemo bolečine.« Tako je bil med drugim prisoten tudi na odprtju razstave »Lebenswege/Poti življenja« s slikami Christine Meklin-Sumnitsch v četrtek, 23. oktobra. Razstava je bila v prostorih pliberške Raiffeisenbank, pri kateri je bil zaposlen tudi Alfred Meklin. In tudi pogovori po razstavi so krožili v njegov spomin.