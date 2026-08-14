Pivo za Farant je naredil Globašan Marko Hudl

Hudl je pri Greinerju v Globasnici odraščal s štirimi sestrami in dvema bratoma. Po nižji stopnji na Slovenski gimnaziji se je izučil za mizarja pri Božiču v Čepičah in nato dolgo delal na velikih gradbiščih po vsej Avstriji. Dom si je ustvaril v Celovcu. Ker je želel biti manj na poti in bliže domu, se je pri 38 letih odločil, da bo opravil še eno vajeništvo. »Prihajam s kmetije in doma smo sami pridelovali hrano, krompir, mleko. To me je vedno zanimalo, na primer, da lahko iz ječmena narediš tako zanimivo pijačo, kot je pivo. Tu pa tam sem že kaj prebral na spletu o varjenju piva, a če želiš zares nekaj znati, se moraš tega naučiti. Zato sem se odločil za vajeništvo.« Delo je bilo nekaj povsem novega. Marko dela v izmenah. V varilnici pivovarne, kjer dela, proizvodnja teče 24 ur na dan. »Najraje delam ponoči, ker si sam in ni dodatnega dela.« Celoten proces do nastanka piva, ki ga nato napolnijo v steklenice ali sode, traja približno pet tednov. Za svoj rojstni dan si je Marko zvaril že po lastnem receptu manjši kontingent piva. »Pravijo, da vsak pivovar doda pivu svojo noto.« Seveda se pa pri sortah piva Hirter, od temnega, svetlega, bio-piva ali konopljinega piva Marko točno drži receptov in navodil. Ko Marko podrobno razlaga nastanek piva, mu ni enostavno slediti. V ozadju je veliko znanja iz fizike, kemije in matematike, za razumevanje je potrebna izobrazba. Šolo v sklopu vajeništva Marko obiskuje v Klosterneuburgu. Vajeništvo traja tri leta. Podjetje Hirter mu je všeč, saj pravi, da je vzdušje prijetno.