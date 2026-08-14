Pivo za Farant je naredil Globašan Marko Hudl

Marka Hudla smo srečali na njegovem delovnem mestu v varilnici (Sudhaus) pivovarne Hirter v naselju Hirt v občini Micheldorf z 974 prebivalci, par kilometrov pred mestom Breže (Friesach) na zgornjem Koroškem. Pivovarna je bila prvič pisno omenjena leta 1270, od leta 1493 pa je neprekinjeno v družinski lasti in velja za eno najstarejših zasebnih pivovarn v Avstriji. V varilnici nastane pivo, natančneje pa poteka postopek varjenja, pri katerem nastane pivina – sladica, ki po fermentaciji dozori v pivo. Pivina se kuha, med kuhanjem pa Marko doda hmelj, ki daje pivu grenkobo in aromo. Poleg mnogih opravil Marko Hudl meri tudi vsebnost sladkorja, večino delovnika pa opravi za računalnikom. Na treh monitorjih nadzoruje, kaj se dogaja v ogromnih jeklenih tankih, v katerih nastaja pivo. Hudl je pred dvema letoma začel delati v pivovarni Hirter v polnilnici steklenic, kjer na uro napolnijo približno 30.000 steklenic piva Hirter. Zdaj pa se že eno leto izobražuje za poklic tehnika pivovarstva in pijač.
Hudl je pri Greinerju v Globasnici odraščal s štirimi sestrami in dvema bratoma. Po nižji stopnji na Slovenski gimnaziji se je izučil za mizarja pri Božiču v Čepičah in nato dolgo delal na velikih gradbiščih po vsej Avstriji. Dom si je ustvaril v Celovcu. Ker je želel biti manj na poti in bliže domu, se je pri 38 letih odločil, da bo opravil še eno vajeništvo. »Prihajam s kmetije in doma smo sami pridelovali hrano, krompir, mleko. To me je vedno zanimalo, na primer, da lahko iz ječmena narediš tako zanimivo pijačo, kot je pivo. Tu pa tam sem že kaj prebral na spletu o varjenju piva, a če želiš zares nekaj znati, se moraš tega naučiti. Zato sem se odločil za vajeništvo.« Delo je bilo nekaj povsem novega. Marko dela v izmenah. V varilnici pivovarne, kjer dela, proizvodnja teče 24 ur na dan. »Najraje delam ponoči, ker si sam in ni dodatnega dela.« Celoten proces do nastanka piva, ki ga nato napolnijo v steklenice ali sode, traja približno pet tednov. Za svoj rojstni dan si je Marko zvaril že po lastnem receptu manjši kontingent piva. »Pravijo, da vsak pivovar doda pivu svojo noto.« Seveda se pa pri sortah piva Hirter, od temnega, svetlega, bio-piva ali konopljinega piva Marko točno drži receptov in navodil. Ko Marko podrobno razlaga nastanek piva, mu ni enostavno slediti. V ozadju je veliko znanja iz fizike, kemije in matematike, za razumevanje je potrebna izobrazba. Šolo v sklopu vajeništva Marko obiskuje v Klosterneuburgu. Vajeništvo traja tri leta. Podjetje Hirter mu je všeč, saj pravi, da je vzdušje prijetno.
Nikdar si nisem predstavljal, da je varjenje piva in nastanek te pijače tako kompleksno opravilo. Rad hodim na delo, ker se nekaj naučiš, napake se pa tudi zgodijo. Marko Hudl
Danes je pivovarna Hirter še vedno neodvisna družinska pivovarna. V peti in šesti generaciji jo vodita dr. Klaus Möller in Nikolaus Riegler, ki sta hkrati lastnika in direktorja podjetja.
Pivovarski mojster in Markov šef je Raimund Linzer. »V pivovarni Hirter proizvajamo 15 vrst piva, deset brezalkoholnih pijač, limonad in brezalkoholnih piv, pa tudi žgane pijače. V proizvodnji dela 30 ljudi, v podjetju pa nas je skupaj 160,« pravi Linzer. »Opažamo trend, da predvsem mlajši pijejo manj alkohola in pijač s sladom. Manj piva se popije, v porastu pa je brezalkoholno pivo,« pravi Linzer. »Pri brezalkoholnem pivu je težava ta, da je alkohol nosilec okusa. Primerjam ga z jedmi, kjer je maščoba nosilec okusa. Podobno je pri pivu alkohol pomembna komponenta okusa,« razloži Linzer.
Pred korono je bila prodaja približno polovično razdeljena med steklenice in sode, po koroni pa steklenice predstavljajo že 64 odstotkov prodaje. Ta trend je ostal,« dodaja. V pivovarni Hirt na leto proizvedejo okoli 150.000 hektolitrov piva, skupaj z limonadami pa 178.000 hektolitrov pijač (en hl = 100 l). »Lani se je v Avstriji prodalo 7,8 odstotka manj piva, podobno je bilo tudi pri Hirterju. Tudi letos je bil trg piva v Avstriji v prvem četrtletju za 9,8 odstotka v minusu, Hirter pa je trenutno v plusu.« Zakaj? »Delamo po načelu Slow Brewing, brez umetnih dodatkov, ki bi pospešili varjenje piva. Vedno smo varili pivo po starih recepturah. Delamo z regijo in z vodo, ki priteka z gora in je ne obdelujemo, saj je naravno mehka,« pojasnjuje Linzer. »Približno 38 odstotkov žita za pivo prihaja iz Koroške, preostalo iz Zgornje in Spodnje Avstrije. Dobavo moramo razpršiti, saj je lahko v eni od regij suša.« V Avstriji je okoli 350 pivovarn. »Po velikosti je pivovarna Hirter na 14. mestu, naš tržni delež pa znaša komaj 1,4 odstotka. Na ta način vidiš, kako veliki so v resnici veliki,« sklene Linzer.
Raimund Linzer je bil lani na Farantu. »Dobro se počutim na južnem Koroškem, ker čutim povezanost ljudi, tradicijo in muzikalnost.« Za pivovarno Hirter je pomemben eksport: »V Sloveniji, na Hrvaškem in v Italiji prodamo že 25 odstotkov celotne proizvodnje piva, od tega 10 odstotkov v Sloveniji. To so trgi, na katerih močno rastemo. Zame so Avstrija, Slovenija in Hrvaška domači trg. Vsak ima svojo mentaliteto, a vse je domovina.« Linzer o vajencu Marku Hudlu: »Marko je po poklicu mizar, kar je prednost, saj je spreten pri ročnem delu. Ima več življenjskih izkušenj kot mlajši vajenci in zna probleme rešiti tudi brez tehnika. Vajence, ki jih izobražujemo, tudi obdržimo.«
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