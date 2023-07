Celovčan Philip Kucher je letos junija prevzel vodstvo poslanskega kluba socialdemokratske stranke v avstrijskem parlamentu, v tej funkciji je nasledil Pamelo Rendi-Wagner.

Pred kratkim ste postali vodja kluba SPÖ v parlamentu. Kaj boste v primerjavi s predhodnico Pamelo Rendi-Wagner naredili bolje?

Philip Kucher: Mnenja sem, da moramo kot stranka še bolj jasno v osredje postaviti usode ljudi, da se takoj ve, da smo mi tisti, ki brez kompromisov stojimo na strani teh ljudi, ki skrbijo za to, da naša država funkcionira. Vsakdanje skrbi, pa tudi upanja Avstrijcev morajo biti v ospredju naše politike.

Ali vaša predhodnica tega ni obvladala? Kaj je naredila napak?

V stranki imamo za seboj dolg proces, ki ga je lahko vsak spremljal tudi v javnosti. Nočem dajati kakšnih ocen za nazaj, to smo v preteklosti dovolj počeli. Spoštujem Pamelo Rendi-Wagner in njene dosežke kot ministrica za zdravje, stranko je vodila v težki fazi. Vsak človek ima svoje moči in šibkosti.

Vi ste kot novega vodjo SPÖ podpirali Doskozila. Kaj ste si mislili, ko je na koncu le zmagal Babler?

Zame je bilo od vsega začetka jasno, da bom stoodstotno podprl odločitev internih volitev. Kot stranka smo zdaj predstavili nov tim z Andreasom Bablerjem, Evo Mario Holzleitner in Julio Herr. Fokus na interne zdrahe se mora končati, naše glavno delo je zdaj, da bomo izboljšali vsakdanje življenje ljudi. Pomembne teme so boj proti podražitvi ali aktualno doganjanje pri Kika/Leiner, kjer je 1800 ljudi na cesti. To so teme, za katere potrebujemo močno SPÖ.

Torej je Andreas Babler za vas najboljši glavni kandidat za SPÖ pri naslednjih volitvah?

Trdno sem prepričan, da je on najboljši kandidat. Cenim ga tako kot človeka kot tudi politika, prinesel je nov zagon in navdušenje, podpiram tudi njegove politične agende. Zato sem prepričan, da bo tudi izvrsten kancler republike Avstrije. Teme, ki ga odlikujejo, so spoštovanje do ljudi, hotenje, da ima vsak otrok enake možnosti v življenju in da lahko ljudje od svojega dela tudi živijo. Pomemben je boj proti revščini, od katere je v Avstriji prizadet vsak peti otrok. To so klasične vsebine socialdemokratov, sredi podražitev ljudje potrebujejo SPÖ, ki se bori za interese mnogih. Tisti, ki imajo milijone na kontu, veliki podporniki ÖVP, si lahko itak vse sami uredijo.

Zelo navdušeni ste nad Bablerjem. Zakaj ga niste podprli od vsega začetka?

V zadnjih dneh sem ga spoznal tudi kot človeka in ga zelo cenim. Občudujem njegov zelo človeški način, na primer kako ravna s kolegi, to me je tudi motiviralo, da sem prevzel to novo funkcijo. Včasih se naše poti, ki vodijo do cilja, malo razlikujejo, smo pa ena stranka, ki je tako raznolika, kot je naša cela družba.

Babler je pred kratkim v intervjuju s časnikom Presse menil, da migracija ni velika tema. Je to res?

To je vsekakor velika tema, ki jo moramo rešiti. Babler je to v intervjuju mislil v kontekstu, da imamo v Avstriji letos v primerjavi z letom 2022 veliko manj prosilcev za azil.

Od leta 2015 Avstrija nadzoruje mejo s Slovenijo, pred kratkim so ta nadzor podaljšali. Kaj menite vi?

Vsi si želimo Evropo brez meja, predvsem med Koroško in Slovenijo obstajajo dolgoletna prijateljstva, povezave, družinski stiki. Iz varnostnih razlogov moramo včasih na določenih območjih za kratek čas ukrepati, to je na žalost včasih potrebno, a tega si ne želimo. Te kontrole so simptom neuspešne avstrijske politike. V zadnjih letih smo na področju migracije doživljali veliko insceniranja. Sebastian Kurz je govoril o zapiranju balkanske rute, v resnici pa na tem področju nismo prišli naprej. Avstrija bi morala tudi zaradi močne povezave s Slovenijo in Italijo imeti vodilno vlogo pri iskanju skupnih rešitev za ukinitev mejnih kontrol. Sem za to, da se kontrole odpravijo, ko bo to možno.

Torej so kontrole trenutno potrebne?

To si moram ogledati v detajlu, je pa to stanje, ki si ga jaz ne želim. Moj cilj je, da teh kontrol čimprej ne bomo več potrebovali. Končno moramo najti rešitve na evropski ravni in tu bo morala Avstrija doprinesti svoj delež.

Je socialdemokratska stranka za razširitev dvojezičnega sodstva na okrajna sodišča v Beljaku, Celovcu in Velikovcu?

Na vsak način jasno nasprotujemo zaprtju dvojezičnih sodišč v Pliberku, v Borovljah in v Železni Kapli, ker bi to slabilo regionalne strukture. Vse drugo je treba razviti skupaj z narodno skupnostjo.

Bi podprli reformo, ki bi zagotovila razširitev dvojezičnega sodstva, bi pa zato zaprli mala okrajna sodišča, ki ste jih omenili?

Odprti smo za vsak pozitiven razvoj in razširitev, ki mora nastati v sodelovanju z narodno skupnostjo. Zelo skeptičen sem glede zaprtja malih okrajnih sodišč. Imamo odgovornost, da na Koroškem obdržimo te regionalne strukture in tako zagotovimo tudi dvojezičnost. Skratka: podprli bomo krepitev dvojezičnega sodstva, odklanjamo pa zaprtje malih okrajnih sodišč.

Pred nedavnim smo lahko brali v medijih, da vas vidijo kot naslednika deželnega glavarja Petra Kaiserja. Imate take ambicije?

Šele pred nekaj dnevi sem prevzel novo funkcijo v parlamentu. Peter Kaiser je zame izjemna osebnost in upam, da bo Koroški ostal še dolgo ohranjen.

Če bi vas vprašali, bi bili za tako funkcijo na razpolago?

Vedno bom ostal v srcu Korošec in Celovčan, pomembno mi je, da sem blizu pri ljudeh. V parlamentu me zdaj čaka nova naloga in tam se bom boril za interese ljudi, tudi iz moje domovine.

A tega ne izključujete?

Vesel sem, da o takih vprašanjih trenutno ni potrebno raz­glabljati.