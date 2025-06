Pevka Lara Rutar »Najlepše je z bendom za sabo«

Lara Rutar: Trenutno imam pet glasbenih projektov, s katerimi bolj ali manj redno nastopam. Pri Bališih pojem spremljevalni vokal, pri jazz projektu Shifting Roots sem edina in glavna pevka, kot tudi v triu Zefra Collective s Saro Gregorič in Claro Loibersbeck, s katerim izvajamo samo skladbe ženskih skladateljic. Pri enem od teh projektov pojem soul in neo soul, kar je tudi glasbeni žanr, ki mi je zelo blizu. Za ta soul bend, ki še nima imena, pišem lastne avtorske pesmi, v načrtu za jesen je snemanje v studiu. Imam tudi komercialni projekt, s katerim pojem na porokah in ob drugih priložnostih, recimo v hotelskem baru na Osojščici. Pri teh bolj komercialnih nastopih me običajno instrumentalno spremlja kak od študijskih kolegov ali kolegic. Najbolje pa se na odru počutim s celim bendom za sabo, v tem najbolj uživam.