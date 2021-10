Rožanski muzikanti vabijo 3. oktobra (18.00) na koncert v Casineum v Vrbi. Marko Kovačič o načrtih glasbene skupine.

Katerega leta je nastala vaša glasbena skupina Rožanski muzikanti?

Marko Kovačič: Naša glasbena skupina obstaja od leta 2008, leta 2018 smo imeli jubilejno leto in tudi jubilejni koncert, ki smo ga snemali na zgoščenko in jo izdali. To je bilo v Šentjakobu in to nam je ostalo v lepem spominu. Posneli smo tudi video, samo amatersko, ne za javnost. Jaz sem nasledil svojega pokojnega očeta Jožka Kovačiča in prevzel predsedstvo društva, sta pa tudi dva glasbena vodja, to sta Roman Verdel in Jörg Errenst. Imamo dve zgoščenki, prva je »Musikalischer Cocktail«, druga pa je jubilejna, ki se imenuje »Zehn jahre« – »Deset let«.

Kako pogosto igrate Rožanski muzikanti na koncertih in katere so vaše »stalne točke«?

Nastopamo kar pogosto, ampak v zadnjem času zaradi pandemije ni šlo in tudi lansko leto je umrl moj oče. Pred tem smo bili večkrat okoli Vrbskega jezera, v Škofičah, v Hodišah, v Šentjakobu, bili smo tudi v Gradcu. Za to smo potrebovali nekaj časa in letos smo se pomenili, da bomo naredili načrt za naprej, kar je bila tudi očetova velika želja. Enkrat na leto imamo koncert v Vrbi v Casineumu, imamo pa še koncerte v drugih občinah, recimo 31. oktobra imamo isti ali zelo podoben koncert v Šentjakobu v Rožu. Pred kratkim sem prejel klic gospe, ki je že rezervirala vstopnice, in ugotovil, da imamo že kar pol dvorane rezervirane; imamo pa 280 sedežev. To, kako dobro mnenje ima občinstvo o nas, je zelo lepo in spodbudno.

Kaj je posebnost vaše glasbene skupine?

Prva ideja mojega očeta je bila, da postavimo na oder nekaj res raznolikega. Tako igramo glasbo od ljudskih pesmi, koroških pesmi v slovenskem in nemškem jeziku, preko avstrijskih zimzelenih pesmi in himne do pesmi z vsega sveta, ki jih vse pojemo v originalnih jezikih. Se pravi, mi pojemo rusko, grško, švedsko, portugalsko … Vsako pesem skušamo zapeti v njenem originalnem jeziku.

Kakšni so vaši načrti?

Zaenkrat imamo dva koncerta, v Vrbi in v Šentjakobu, so nas pa že nekateri ljudje iz raznih krajev povprašali, ali bomo spet pri njih nastopali. Bomo videli, kako bo naslednje leto, seveda pa imamo načrt, da bomo še naprej muzicirali, da bomo naprej nastopali. Koncert v Vrbi v Casineumu je takšna naša stalna točka, ki jo bomo zagotovo obdržali v našem koncertnem programu. Na vsak način smo zelo radi na odru in bomo na odru še na­prej.

Bi še kaj poudarili?

Da smo po dolgem odmoru spet polni energije, da se vsi člani veselimo, da smo zelo ponosni na naš novi program in da komaj čakamo, da ga bomo lahko predstavili poslušalcem.