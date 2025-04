Obisk pred okroglim rojstnim dnevom: »Vedno sva se podpirala«

Marica in Jozej sta se rodila 14. aprila 1955 na Blatu pri Brezniku. Bila sta najmlajša otroka, »pošobanca«, kot pravi Marica. Najstarejši brat je bil Fric, kasneje kmet pri Sriencu v Črgovičah. Imela sta še sestro Heleno in brata Franca, kasneje gospodar pri Brezniku. Marica z žarečimi očmi pripoveduje o družini, očetu Francu in mami Kristi: »Naučila sta naju olike, skromnosti, dala sta nama vero in jezik, slovenščino, kar zelo ceniva. Zelo radi smo se imeli.« Petnajst let po bratu Francu sta še dvojčka Marica in Jozej zagledala luč sveta. Marica je dobre pol ure starejša od Jozeja, ki pravi, da je pač Marici kot kavalir dal prednost. »Jozej je bil precej šibek, še istega dne naju je na domu krstil župnik Picej. Doma so bili zelo veseli in ponosni, da sva prišla na svet,« pripoveduje Marica. Je bila Marica za Jozeja tudi kasneje tista starejša sestra? »Komando je že rada imela,« se nasmehne Jozej. Na vasi je bilo tedaj veliko otrok. Pravita, da sta imela lepo otroštvo. »Z Libiča smo se vozili s sankami do Stefana. Ko sva šla k prvem obhajilu, so bili na vasi le trije avtomobili,« se spominja Jozej. »Bilo je kot v gnezdu. Molili smo, hodili k majniku, brali, hodili od bajte do bajte in obiskovali sosede, ki so že imeli televizor,« dodaja Marica. Najprej sta obiskovala ljudsko šolo v Šmihelu, ko pa so zgradili šolo na Humcu, sta morala menjati tja, čeprav jima to sploh ni bilo po volji. »V Šmihelu smo vse poznali, saj je Blato tudi del šmihelske fare,« pravi Marica. Se spominjata kakšnega posebnega dogodka v otroštvu? »Lepo je bilo, ko sva dobila kolo,« pravi Marica. Jozej pa ne more pozabiti, ko je v gostilni Breznik v Pliberku prvič jedel juho s kroglicami (Backerbsen).