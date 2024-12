Občutek imam, da je mama zadovoljna

O mamini bolezni so izvedeli, ko je bila zaradi bolečin v hrbtu v beljaški bolnišnici. »Takrat so ugotovili, da je dementna in da sama ne more več. Takoj sem šla k vodji tiskarne Milanu Blažeju in mu povedala, da bom nehala delati ter se posvetila negi mame,« se spominja Mojcika, ki je takrat živela v stanovanju v prvem nadstropju v Vetrinju. To stanovanje ni bilo primerno, zato sta s sestro začeli iskati novo. Že po treh mesecih sta našli primerno stanovanje v Ričarji vasi, kjer živita še danes. Sprva je mama še hodila z rolatorjem, zdaj pa se premika iz sobe v sobo in na domači vrt z vozičkom. Odkar se sama ne more več premikati, je Mojcika preko AVS zaprosila za pomoč. Že skoraj šest let vsak četrtek pride nekdo, ki ji pomaga in ji pokaže, na kaj mora biti pozorna.»Na začetku je mama dobro slišala in si se lahko še pogovarjal z njo. Res je veliko ponavljala – kaj je bilo prejšnjega dne, ni več vedela, kar pa je bilo pred leti, se je še zelo dobro spomnila,« pravi Mojcika. Pove tudi, da je v tem času mama začela govoriti, da je bila kot 14-letna deklica izseljena. »Prej o tem nikoli ni želela veliko govoriti,« se spominja Mojcika.