Ob 70. življenjskem jubileju Štefana Kramerja: Spomini na bogato življenje

Ko je bil še študent v Gradcu, je bil predsednik študentskega zbora. Preden je novembra 1993 postal predsednik dobrolskega SPD Srce; sicer prej ni imel nobenega stika z društvom, a so ga kljub temu predlagali in izvolili. SPD Srce je pod njegovim vodstvom doživelo nov podvig: obnovili in povečali so stari kulturni dom. Ko je Raiffeisen postal večinski lastnik Posojilnice, so ga leta 2015 še pravočasno kupili in tako preprečili, da bi kulturni dom prišel v tuje roke. Pri tem je bil Štefan Kramer med tistimi, ki so to omogočili tudi z osebnim jamstvom. Prav tako je igral vodilno vlogo in je z ženo Sonjo z znatno vsoto jamčil, ko je šlo za šestmilijonski projekt otroškega vrtca Mavrica. »Brez takratnega deželnega svetnika Georga Wurmitzerja, urada zveznega kanclerja ter Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu tega projekta gotovo ne bi mogli uresničiti.« Nadalje je bil pobudnik in je še vedno predsednik Delovne skupnosti (DS) Dvo- in večjezični vrtci, »z Jankom Merkačem pa sva izdelala koncept za Mohorjevo ljudsko šolo, ki je s pomočjo pokojnega Valentina Inzka v zadnjem trenutku dobila tudi pravico za vodenje šole.«