O situaciji kvir oseb na Koroškem: Imajo dve zahtevi: vidnost in podporo

Imamo predvsem dve veliki zahtevi: podporo in vidnost. Potrebujemo mestno in deželno politiko, ki bo aktivno podpirala kvir skupnost na lastno pobudo in ne glede na odpor. Potrebujemo predstavništvo na politični ravni, ki prisluhne in resno jemlje skrbi skupnosti, nas prepozna kot del družbe, nas ustrezno vključi v procese ter nam omogoči sodelovanje v njih. Dolgoročno so potrebni ukrepi za krepitev vidnosti kvir skupnosti na Koroškem in kampanja, ki se ne začne in konča z dvigom mavrične zastave pred magistratom na dan parade ponosa, temveč ceni in pripozna kvir skupnost skozi vse leto.