O načinih posredovanja tem o holokavstu, o pomoči za pedagoge ter o izzivih v kulturi spominjanja: »Na ravni posredovanja imamo problem umiranja prič časa«

V tem sklopu se ponuja delo s konkretnimi življenjskimi zgodbami. To so pogosto biografije žrtev nacionalsocializma, lahko pa so tudi zgodbe storilcev, pomočnikov režima ali pa pristašev. Koristno je tudi, če se pri pouku osredotočijo na lokalno zgodovino in raziskujejo, kaj se je v času NS režima zgodilo v kraju. Te zgodbe pričajo o tem, kako diktature te prostore omejujejo in zakaj se je treba zavzemati za politične sisteme in družbe, v katerih imajo ljudje čim več pravic. Dijaki in dijakinje naj začutijo, da imajo možnost akcije, da lahko nekaj spremenijo.