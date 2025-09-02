Nova gostilna: V Žitari vasi so naju prisrčno sprejeli

Ko sem se nedavno med tednom ob 11.00 ustavil v Žitari vasi pri gostilni Rose, so se pod sončnike na letnem vrtu pred vhodom ravno usedli motoristi iz Štajerske. Motoristi se radi ustavljajo pri gostilni tik ob zvezni cesti, priljubljena je pri domačinih in turistih. »Poleti smo polni,« je zadovoljen gostilničar in kuhar Matevž Ferme, ki ima več kot 20 let izkušenj v gastronomiji. Prvo gostilno je devet let vodil v Velenju, od koder prihaja. Nazadnje je devet let z bivšo partnerico vodil picerijo Famiglia v Celovcu, ki se je zaprla lani. Ferme pripoveduje, da je zavestno hotel odpreti gostilno na podeželju. »V Celovcu je približno 200 prehrambenih obratov, precej je konkurence. Ponudniki kebabov ob tem po nizkih cenah prodajajo in dostavljajo še pice in drugo, česar ne bi smeli. To ostalim gostincem odvzema precej prometa,« pojasnjuje Ferme. Bolj slučajno je odločitev padla na Žitaro vas, je bil pač ravno objekt na voljo. V Žitaro vas pa prihajajo tudi gostje iz Celovca. »Hrana mora biti dobra, hitro in sveže pripravljena, in če je postrežba v redu, se ljudje radi pripeljejo tudi od dlje,« je prepričan Ferme. »Če je kdo dobro jedel, bo še drugim povedal, in to je najboljša reklama.«