»Nisem si mislil, da bo na Koroškem kaj takega možno«

Ljudsko šolo je Andreas Krištof obiskoval v Šmihelu, po maturi na Slovenski gimnaziji je študiral umetnostno zgodovino v Gradcu. Tam je po zaključku študija naredil prve korake na polju prezentacije sodobne umetnosti. »Tu sta bili glavni dve instituciji, UNIKUM v Celovcu, s katerim sem desetletja dolgo sodeloval pri njihovih koroških in čezmejnih produkcijah. Druga pa je bil moj pokojni mentor Werner Fenz, docent na univerzi, ki se je ukvarjal z umetnostjo v javnem prostoru.« Okoli leta 1998 je Andreas Krištof tedanji prijateljici sledil na Dunaj, kjer je dobil službo v Muzeju za uporabno umetnost (MAK). »Tam sem ostal deset let in se v bistvu dalje šolal v smislu, da sem kot kustos v mednarodnem merilu prirejal razstave z umetniki in arhitekti, bil pa sem tudi pristojen za zbirko sodobnega dizajna, tu je šlo za vsakdanje uporabne objekte industrijskega dizajna ter arhitekture.« Nato je postal samostojen in se je priključil kolegicam v kolektivu sektion.a. Ta pretežno ženski kolektiv pod isto streho združuje umetnostne zgodovinarke, restavratorke in kustose. »Gre za različne discipline, a vsi po eni strani kuratiramo, po drugi strani pa smo producenti umetniških projektov, recimo Avstrijskega paviljona na Beneškem bienalu, ki je stalnica za sektion.a.«