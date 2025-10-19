»Nisem si mislil, da bo na Koroškem kaj takega možno«

Andreas Krištof se je leta 1970 pridružil sorojencem Emilu, Gregorju in Marku. »Kot mladinec sem bil tipičen koroškoslovenski mladenič, v Šmihelu sem bil zraven pri lutkovni skupini, ki jo je takrat vodil Štefan Merkač, kasneje pa v gledališki skupini. Štefan je s svojim svetovnonazorsko odprtim pristopom do kulturnega dela in razumevanja družbe imel verjetno najmočnejši vpliv na mojo mladost.«
Ljudsko šolo je Andreas Krištof obiskoval v Šmihelu, po maturi na Slovenski gimnaziji je študiral umetnostno zgodovino v Gradcu. Tam je po zaključku študija naredil prve korake na polju prezentacije sodobne umetnosti. »Tu sta bili glavni dve instituciji, UNIKUM v Celovcu, s katerim sem desetletja dolgo sodeloval pri njihovih koroških in čezmejnih produkcijah. Druga pa je bil moj pokojni mentor Werner Fenz, docent na univerzi, ki se je ukvarjal z umetnostjo v javnem prostoru.« Okoli leta 1998 je Andreas Krištof tedanji prijateljici sledil na Dunaj, kjer je dobil službo v Muzeju za uporabno umetnost (MAK). »Tam sem ostal deset let in se v bistvu dalje šolal v smislu, da sem kot kustos v mednarodnem merilu prirejal razstave z umetniki in arhitekti, bil pa sem tudi pristojen za zbirko sodobnega dizajna, tu je šlo za vsakdanje uporabne objekte industrijskega dizajna ter arhitekture.« Nato je postal samostojen in se je priključil kolegicam v kolektivu sektion.a. Ta pretežno ženski kolektiv pod isto streho združuje umetnostne zgodovinarke, restavratorke in kustose. »Gre za različne discipline, a vsi po eni strani kuratiramo, po drugi strani pa smo producenti umetniških projektov, recimo Avstrijskega paviljona na Beneškem bienalu, ki je stalnica za sektion.a.«
Andreas je kot prosti sodelavec vedno znova pomagal pri produkcijah Kulturnega centra Univerze v Celovcu UNIKUM, ki ga je tedaj vodil njegov brat Emil Krištof. Značilnost teh produkcij je bila in je še danes, da se v njih umetniške discipline prepletajo s kulturo, zgodovino in pohodništvom v alpsko-jadranski regiji, a tudi z dvo- in večjezičnostjo. »Zelo važno nam je bilo, da so naši projekti na Koroškem vedno v obeh jezikih.« Leta 2017 je Andreas Krištof s kolegicami iz sektion.a na Koroškem vodil Leto umetnosti v javnem prostoru, lani pa Leto fotografije. »Leta 2017 smo tudi ustvarili spletno stran Kunst im öffentlichen Raum in Kärnten (koer-kaernten.at), ki še vedno deluje, gre pa za arhiv vseh umetniških posegov v javni prostor po letu 1945.«
Delamo na tem, da bi nam uspelo iz projekta razstave Hinschaun!/Poglejmo narediti nekaj trajnega, kar ostane v zavesti, po možnosti v obliki potujoče razstave. Zdaj je tu pozornost, politično zanimanje, a tudi politična sila, ki se jasno pozicionira okoli policijske intervencije pri Peršmanu. Andreas Krištof
V okviru Leta spominjanja, letošnjega težišča dežele Koroške, je Andreas Krištof s sektion.a pripravil razstavo Hinschaun!/Poglejmo v Koroškem muzeju. »Kuratorstvo pri tej razstavi pomeni, da nismo odgovorni za vsebino, to je bilo delo Petra Pirkerja, mi smo prevzeli predstavitev te vsebine. Gre za razmislek, kako težavne teme, o katerih je treba pripovedovati, spraviti v prostor muzeja. Izbrali smo pristop z lesenimi objekti, v katerih so eksponati, ti leseni objekti pa se ne dotikajo zidovja, saj ima ta muzej precej obremenjeno zgodovino. Tako da smo za razstavo ustvarili prostor v prostoru.« In kaj se je na razstavi najbolj dotaknilo kustosa Krištofa? »Že dejstvo, da je ta razstava, na ta način, s to vsebino, s temi jeziki na tem prostoru in v tej hiši, je največji dosežek, saj si nikoli nisem mislil, da bo kaj takega možno.«
