Ni boljšega kot vlagati čas za pomoč

»Že od vrtca naprej sem rad risal in se umetniško izražal. Pravzaprav me je zanimalo to, kar zdaj poznam z grafičnim oblikovanjem, a nisem vedel, da obstaja tak poklic. Po maturi je težko, ker poznaš le nekaj poklicev, na svetu pa je še toliko drugih, ki so zelo zanimivi,« pripoveduje Mario. Po dveh tednih študija matematike je spoznal, da to ni zanj. Šel je na poklicno svetovanje ter prišel do zaključka, da so vsa njegova zanimanja prepletena v poklicu grafičnega oblikovalca. Začel je obiskovati večerno šolo za grafično oblikovanje v Gradcu in si nabirati izkušnje z raznimi projekti.
Danes ima za seboj več kot sto projektov. Delal je že za privatna podjetja, oglaševanje hotelov, gospodarske organizacije, politične kampanje, društva. Sedaj je grafični oblikovalec pri znamki očal MPG (Michael-Pachleitner-Group), poleg tega pa ima svoje grafično podjetje Mario Franc Korpitsch, ki ga v prihodnje želi nadgraditi. V poklicu zelo ceni izmenjavo znanja in izkušenj med kolegi, srečavanje novih ljudi in vsestranskost poklica. »Grafično oblikovanje združuje veliko področij – tehnično, umetniško, psihologijo, komunikacijo. Poklic ti ponuja mnoge možnosti, lahko delaš za kogarkoli,« pove Mario. »Pri agenturah delaš na vseh področjih, tvoja glavna naloga pa je komunikacija.« Na vprašanje, ali bo umetna inteligenca izpodrinila njegovo stroko, odkima, rekoč: »Umetna inteligenca ne bo nič drugega kot dodatno orodje, ki se ga lahko uporablja; ne bo nadomestila grafičnih oblikovalcev. Narava dela se spreminja že od vedno. Kot umetnik moraš imeti občutek, tega pa umetna inteligenca nima. Brez elektrike si še vedno umetnik.«
»Že več kot deset let sem v odboru društva IniciativAngola. Nekega dne si želim videti na lastne oči, kaj vse je društvo pomagalo ustvariti v Angoli, « pravi Mario in doda, da je veliko sodeloval pri projektih društva ter tam prvič preizkusil svoje oblikovalske sposobnosti. »V spominu mi je ostal moj prvi logotip za dobrodelno akcijo društva, popravilo koles pod naslovom »Staro kolo za novo življenje«, se spominja Mario. »Dolga leta sem pomagal pri dejavnostih društva, v zadnjih letih pa se mi ne izide, da bi kaj dosti pomagal na terenu. Pomagam pa s svojo profesijo. Ni bolje vloženega časa kot da pomagaš drugim.« Lani je oblikoval nov logotip organizacije. »Najprej se moraš ukvarjati z organizacijo, šele nato veš, kako jo prikazati navzven. Dela se moraš lotiti pri koreninah, šele potem lahko kaj zraste. Pri IniciativAngola je bilo z novim dizajnom povezano veliko dela, a ni bilo težko: dobro poznam teme in vrednote, za katere stoji društvo. Pisanost je zelo važna, sveta ne smemo videti črno-belega; vsi smo ljudje, različni smo si v veliko stvareh, ampak imamo veliko skupnega. To sem želel prikazati v novem logotipu,« pripoveduje Mario, ki je letos že šesto leto oblikoval plakat za misijonsko tombolo. Misijonska tombola, ki bo v nedeljo, 9. novembra, ob 14.30 v farni cerkvi v Šentprimožu, bo letos že 30. zapovrstjo. Srečke (1,50 evra na kos) so na voljo v raznih župnijah po Koroškem, v Šentprimožu in v Celovcu, možno pa jih je naročiti tudi po telefonu 067687723461 (Hanzej Rosenzopf) ali e-pošti: [email protected].
»V prostem času rad pomagam doma na kmetiji. Z domačimi smo zelo povezani. Za prihodnost sem prilagodljiv in delam na nadgradnji svojega podjetja. Dolgoročni načrt je, da se z ženo vrneva na Koroško,« pove Mario.
