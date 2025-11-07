Ni boljšega kot vlagati čas za pomoč

»Že več kot deset let sem v odboru društva IniciativAngola. Nekega dne si želim videti na lastne oči, kaj vse je društvo pomagalo ustvariti v Angoli, « pravi Mario in doda, da je veliko sodeloval pri projektih društva ter tam prvič preizkusil svoje oblikovalske sposobnosti. »V spominu mi je ostal moj prvi logotip za dobrodelno akcijo društva, popravilo koles pod naslovom »Staro kolo za novo življenje«, se spominja Mario. »Dolga leta sem pomagal pri dejavnostih društva, v zadnjih letih pa se mi ne izide, da bi kaj dosti pomagal na terenu. Pomagam pa s svojo profesijo. Ni bolje vloženega časa kot da pomagaš drugim.« Lani je oblikoval nov logotip organizacije. »Najprej se moraš ukvarjati z organizacijo, šele nato veš, kako jo prikazati navzven. Dela se moraš lotiti pri koreninah, šele potem lahko kaj zraste. Pri IniciativAngola je bilo z novim dizajnom povezano veliko dela, a ni bilo težko: dobro poznam teme in vrednote, za katere stoji društvo. Pisanost je zelo važna, sveta ne smemo videti črno-belega; vsi smo ljudje, različni smo si v veliko stvareh, ampak imamo veliko skupnega. To sem želel prikazati v novem logotipu,« pripoveduje Mario, ki je letos že šesto leto oblikoval plakat za misijonsko tombolo. Misijonska tombola, ki bo v nedeljo, 9. novembra, ob 14.30 v farni cerkvi v Šentprimožu, bo letos že 30. zapovrstjo. Srečke (1,50 evra na kos) so na voljo v raznih župnijah po Koroškem, v Šentprimožu in v Celovcu, možno pa jih je naročiti tudi po telefonu 067687723461 (Hanzej Rosenzopf) ali e-pošti: [email protected].