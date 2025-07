Nenadoma prijatelji niso več imeli časa

Sonja Kölich je bila stara komaj enajst let, ko se je njena družina leta 1975 udeležila demonstracije proti ugotavljanju manjšine v Pliberku (črno-bela slika na desni). Pravi, da nima posebnih spominov na to demonstracijo, bolj se ji je v spomin vtisnila tista leta 1976 na Dunaju, kjer so sodelovali tudi slovenski študenti in študentke s transparentom, na katerem je pisalo: »Ne damo se preštevati.« Spominja se tudi občutkov strahu in negotovosti – na primer, ko so parkirali avto in se nato zadnje metre do demonstracije ali slovenske prireditve odpravili peš. Včasih si opazil, da si nekdo zapisuje registrsko tablico. »Starša sta rekla, da so to ljudje iz tajne službe. Psihološko je bil to velik pritisk – za otroke manj, za starše pa toliko bolj,« pripoveduje Sonja Kölich.