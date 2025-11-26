»Največje bogastvo so otroci in družina«   

Katarina Borotschnik se je rodila 21. novembra 1935 pri Čemru v Podpeci. Njena mama Ana, rojena Polanc, poročena Linče, se je rodila v Koprivni in »ji ni bilo treba hoditi v šolo, ker je bilo predaleč«, kot je slavljenka zapisala v svojem prispevku za knjižno serijo »Tako smo živeli«. Kljub temu se je naučila pisati in brati, prav tako pa je svojim otrokom posre­dovala ljubezen do slovenskega naroda in jezika. Oče slavljenke Jože Linče je bil rojen v Homelišah pri Šentlipšu in je od mladega delal v gozdu. Z Ano se je poročil leta 1933 in imela sta skupaj šest otrok. Pred zakonom prvorojeno Heleno, ki jo je Jože Linče vzel za svojo. Pri Čemru so se poleg slavljenke ter polsestre Helene še rodile Mici, por. Brežjak, Johi, ki je umrl 10 let star za zlatenico, in Nanči, por. Korpitsch – dokler se niso leta 1937 preselili v Zagorje k Opetniku. Tam sta se rodili še hčerki Pavla, por. Auprich, in Gretka, por. Wutte, ki še vedno živi na Opetnikovi kmetiji. Katarina in njena sestra Gretka sta tudi edini od vseh otrok, ki še živita.