»Najbolj uživam,če sem lahko ves dan  v delavnici in delam v miru« 

Po maturi na Slovenski gimnaziji leta 2013 je Kušej začela in zaključila študij arhitekture na Dunaju. Z nedokončanim študijem notranje arhitekture in oblikovanja izdelkov v St. Pöltnu (Kolleg für Innenarchitektur und Produktdesign in St.Pölten) se je približala zdajšnjemu delu – mizarstvu. Na tej šoli je namreč prišla v stik z lesom. To ročno delo ji ni le ustrezalo, ob njem je prepoznala tudi svoj talent. V iskanju dela v rokodelstvu je naletela na majhno podjetje Strömung Design. V začetku je tam delala le ena oseba, potem z Darjo dve, danes pa so ekipa šestih sodelavcev in sodelavk. Odkar je Darja tam, je minilo že pet let. V tem času je svojo izobrazbo nadgradila še z izrednim mizarskim izpitom.
»Delo je zelo raznoliko. Večinoma sem v delavnici in izdelujem pohištvo za naše stranke. Vse je vključeno, od rezanja, obdelave površin (oljenje, lakiranje) do sestavljanja. Včasih imam tudi lastne projekte, ki jih načrtujem s strankami, kar pomeni, da je včasih treba tudi načrtovati.« Delo je fizično včasih bolj, včasih manj naporno. Po petih letih gotovo manj, saj je mizarka seveda pridobila dovolj potrebnih mišic. Delo poteka v družinskem in prijateljskem delovnem okolju. Spremlja ga radio, dokler ga kakšen večji stroj ne preglasi. Pri delu, pravi, se lepo dopolnjujejo. Darja je večkrat pristojna za lakiranje in oblikovanje površine, medtem ko so drugi zaposleni z »montažo« in na poti. Včasih so vsi istočasno v delavnici, takrat »moramo pa gledat', da si nismo v napoto«. Delavnica namreč ni največja – kletni prostor, dostopen z dvorišča pa je vseeno opremljen z vsem, kar danes potrebuje dobro delujoča mizarska delavnica.
Ne želi si delati kot arhitektka, ker ji ne odgovarja »samo za mizo sedeti in risati«. Kljub temu pa ji znanje iz študija arhitekture pri mizarstvu pride prav. S tem znanjem ima drugačen pristop do projektov. Predvsem, ker pozna oba delovna procesa: načrtovanje, ki se ga je naučila kot arhitektka, in izdelavo, ob kateri je spoznala slabosti oz. šibkosti pri arhitekturnem načrtovanju.
Ves dan preživeti v delavnici in imeti mir pri delu na projektih je za mizarko idealen delovni dan. Če je projekt sama načrtovala, je še toliko večje zadoščenje. To vseeno ni tako pogosto. Ponavadi je omejena na »le toliko svobode, kot jo dopušča stranka«. Navdih teh strank so pogosto obstoječe ponudbe podjetja. Na spletni strani se prikaže pohištvo – minimalistično, delikatno, moderno in hkrati brezčasno. Podobno bi Darja označila lasten stil: »Minimalističen, a ne pretirano.« To jo vodi tudi pri izdelavi pohištva za lasten dom. Ko vstopa v prostor kreativnosti, postane mizarstvo zanjo več kot le obrt. Več časa za ustvarjalno oblikovanje pohištva si želi tudi za prihodnost. Ker je zadovoljna s situacijo na delovnem mestu, si svojo prihodnost še naprej predstavlja v tem podjetju.
Le redko stvari izdeluje še za znance ali družino, saj bi ji to jemalo prosti čas, ki ji je vseeno pri srcu. Popoldanska igra badmintona v krogu prijateljev, druženje s prijatelji in sodelavci - tako preživlja svoje proste ure. »Povezana sem tudi z manjšimi podjetji na Dunaju, s katerimi se srečavamo in se med seboj informiramo, če je kaj novega ali kako kdo doživlja delo oz. kakšno je delo v manjšem podjetju in ponavadi imamo podobne 'probleme'.« Kako se soočiti s temi problemi? Pri Strömung Design je skupina očitno tako odprta, da se lahko probleme takoj nagovori. »Potem skupaj gledamo, da jih rešimo. Važna je komunikacija, potem je tudi vzdušje dobro.«
Tudi pri mizarskem delu lahko postane tesno s časom, še posebej, če je treba delati na več projektih hkrati. Vseeno si je Darja vzela čas za intervju z Novicami. Te tudi sama prebira predvsem na spletu, drugače pa doma na Koroškem. Dunaj ji je postal dom. »Ustvarila sem si okolje, kjer sem rada« in si zdaj ne predstavlja živeti kje drugje. »Če me le muči domotožje, pa se usedem na vlak, da obiščem družino.« Koroška ni daleč, še bližja pa bo od decembra, ko se bo čas potovanja z vlakom s predorom skozi Golico skrajšal za eno uro.
