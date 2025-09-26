»Najbolj uživam,če sem lahko ves dan  v delavnici in delam v miru« 

»Delo je zelo raznoliko. Večinoma sem v delavnici in izdelujem pohištvo za naše stranke. Vse je vključeno, od rezanja, obdelave površin (oljenje, lakiranje) do sestavljanja. Včasih imam tudi lastne projekte, ki jih načrtujem s strankami, kar pomeni, da je včasih treba tudi načrtovati.« Delo je fizično včasih bolj, včasih manj naporno. Po petih letih gotovo manj, saj je mizarka seveda pridobila dovolj potrebnih mišic. Delo poteka v družinskem in prijateljskem delovnem okolju. Spremlja ga radio, dokler ga kakšen večji stroj ne preglasi. Pri delu, pravi, se lepo dopolnjujejo. Darja je večkrat pristojna za lakiranje in oblikovanje površine, medtem ko so drugi zaposleni z »montažo« in na poti. Včasih so vsi istočasno v delavnici, takrat »moramo pa gledat', da si nismo v napoto«. Delavnica namreč ni največja – kletni prostor, dostopen z dvorišča pa je vseeno opremljen z vsem, kar danes potrebuje dobro delujoča mizarska delavnica.