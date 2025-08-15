Na glasbeni delavnici se je naučila repanja

Simona Mandl (roj. Hartmann) je odraščala v Celovcu v veliki družini s tremi sestrami. »Veliko smo se kregale, a tudi veliko smejale,« pravi o svojih otroških letih. Dandanes imajo še vedno zelo dober odnos in se rade srečajo za klepet. Vedno znova jo razveselijo tudi njeni nečaki.
Pred petimi leti sta se z možem Adrijanom preselila iz stanovanja v Celovcu v vas Libuče, kjer sta obnovila staro kmečko hišo s približno 4000 kvadratnimi metri zemljišča. Imata velik vrt, kjer Simona silno rada preživlja čas sredi množice različnih rož. Zelo rada tudi peče in se druži s prijatelji. Po maturi na Slovenski gimnaziji v Celovcu se je v Gradcu izobraževala na kolegiju za socialno pedagogiko. Po zaključenem študiju je začela delati v popoldanskem varstvu pri Mohorjevi, kjer dela še danes in to zdaj že skoraj 20 let.
Ta ljubezen se je začela v mladih letih zaradi očeta Folteja Hartmanna, ki je tudi rad pel in je to strast prenesel tudi na hčerke. Doma so pogosto skupaj peli slovenske pesmi, kar jih je močno povezovalo; to navado ohranjajo še danes.
Sestre so celo posnele zgoščenko. Predstava zgoščenke je Simoni ostala v spominu kot eden najlepših trenutkov v njenem glasbenem življenju. Opisuje ga kot »wow trenutek«, ker je bila predstava zelo dobro obiskana in stati na odru skupaj z očetom in sestrami je bilo zanjo nekaj res posebnega.
Njena sestra Katarina tudi piše pesmi – večinoma ljubezenske, ki jih zapoje v lastnem bendu JASA.
Trenutno Simona poje pri Mešanem pevskem zboru Podjuna. V različnih zborih pa je aktivna že vse življenje. Začela je v ljudskošolskem pevskem zboru, nadaljevala vsa leta v zboru Slovenske gimnazije in tudi v času študija v Gradcu je sodelovala pri študentskem zboru. Po vrnitvi domov je nekaj časa pela pri Mešanem pevskem zboru Gallus v Celovcu, nazadnje pa že več let vztraja pri zboru v Podjuni.
Najraje pojem v slovenskem jeziku, saj sem s sestrami pela samo v slovenščini. Tudi v podjunskem zboru pojemo veliko po slovensko. S petjem pa povezujem družino in ljubezen, zaradi tega je glasba prav to, kar me osreči in brez nje bi bilo žalostno.
Letos je znova sodelovala pri poletni glasbeni delavnici v Tinjah, kjer je bila tema filmska glasba. Od skladb iz filmov Jamesa Bonda do slovenskih filmskih melodij je bil program zelo raznolik. Čeprav je Simona že večkrat sodelovala, pravi, da se vsakič nauči česa novega.
Letos je imela posebno idejo: v pesem »Joyful Joyful« je želela vključiti rap. To je bil zanjo pravi izziv, saj z rapanjem ni imela nobenih izkušenj. Takšen nov glasbeni stil zahteva intenzivne priprave in vaje ves dan, od 9. ure zjutraj, ponavadi pa še celo po večerji.
Čeprav so vaje naporne, je vzdušje med pevci in pevkami vselej zelo sproščeno in vselej je tudi obilo dobre volje. Po vajah se pogosto družijo ob pijači, kjer se veliko smejijo.
Čeprav ima Simona že veliko izkušenj z glasbeno delavnico, meni, da je bilo letos prav obratno in da se je ona veliko od mladih naučila, saj so bile zraven, kot pravi, res neverjetne pevke, od katerih se lahko tudi na človeški ravni veliko naučiš.
Pred nastopom je vedno nervozna, a verjame, da je malo nervoze celo koristno, pravi Simona Mandl.
Preden stopi na oder se pripravi z močnim dihanjem in se koncentrira na tisto, kar želi zapeti. To je vedno znova tudi dobra vaja za samozavest, poudarja. Potem se moraš postaviti pred publiko in se upati pokaziti kaj znaš, zaključuje Mandl.
