Na glasbeni delavnici se je naučila repanja

Pred petimi leti sta se z možem Adrijanom preselila iz stanovanja v Celovcu v vas Libuče, kjer sta obnovila staro kmečko hišo s približno 4000 kvadratnimi metri zemljišča. Imata velik vrt, kjer Simona silno rada preživlja čas sredi množice različnih rož. Zelo rada tudi peče in se druži s prijatelji. Po maturi na Slovenski gimnaziji v Celovcu se je v Gradcu izobraževala na kolegiju za socialno pedagogiko. Po zaključenem študiju je začela delati v popoldanskem varstvu pri Mohorjevi, kjer dela še danes in to zdaj že skoraj 20 let.