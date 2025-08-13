Na Farantu pozdravi vse

Farant je danes ena od prepoznavnih prireditev, a njegovi začetki so bili skromni. »Kmečka skupnost Joena«, ki je bilo ustanovljeno, »da bi tržili v občini z gostilnami, pa da bi skupno nekaj napravili«. Ko so iskali datum, so ugotovili, da je edino 15. avgust prost od večjih dogodkov v okolici. Prvi Farant so pripravili pred 28 leti pred občinsko stavbo. Ponudba je bila preprosta - nekaj domačih izdelkov, nekaj salam in veliko dobre volje. »Ime je pred­lagala mama prvega predsednika Stefana Pototschniga. Kmetje prej niso imeli ure. In ob sobotah ob petih popoldne so po vseh cerkvah zvonili farant. Če je farant zvonil, se je na polju in na travnikih nehalo delati. Zato smo vzeli tudi to ime,« pravi Kordež, ki od leta 2010 predseduje društvu Kmečke skupnosti »Juenna«. Na Farantu Kordež prodaja svoje izdelke, ki jih med letom prodaja od doma in tudi v Zadrugi v Pliberku. Prav tako pa ga čakajo na Farantu obveznosti, ki jih ima kot predsednik: »Tekam med odrom, stojnico in obveznostmi. A zjutraj vedno pozdravim vsakega po vrsti, to sem delal vsa leta in bom še.«