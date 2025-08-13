Na Farantu pozdravi vse

»Doma smo govorili samo v slovenskem narečju, nemščino sem se pa učil potem v ljudski šoli in pa od gostov iz Nemčije in Nizozemske,« z nasmehom pove Hubert Kordež, ki je odraščal v Podjuni pri Globasnici. V 70. letih prejšnjega stoletja je vas preplavil turizem. »Vsako sobo so tedaj čistili, ljudje so šli v klet spat, samo da so sobe bile na razpolago.« Pri njih turizma sicer niso imeli, ker je bila hiša stara in je bilo doma pet ljudi – starša, dva brata in stric. Ampak gostoljubje je bilo kljub temu prisotno: »Moj oče je bil zelo gostoljuben pa zgovoren in je imel z vsemi gosti, ki so bili na vasi, kontakt.« Pravi, da to ni bilo tako kot danes, ko so turisti bolj anonimni: »Prej, če je gost prišel, si ga nagovoril. Vsak se je ustavil in bil radoveden. Danes pa samo slušalke gor, pa mobitel.«
»V glavni šoli me je sram za učitelja slovenščine – nisem znal prebrati stavka brez treh napak,« pravi Kordež. Sprememba je prišla, ko so ga povabili v gledališko skupino, ki jo je režiral Peter Militarev. »Rekli so, da potrebujejo statista, pa sem dobil kar tri vloge. Tam sem se slovenščino res naučil, pa tudi knjižno govoriti.« Po osnovni šoli je obiskoval zimsko kmetijsko šolo, a to so že po eni zimi zaprli. »Moral sem iskati drugo pot in sem se izučil za električarja pri podjetju Brodnik v Sinči vasi. Delali smo vse, od inštalacije hiš do popravil pralnih strojev. Popravljali smo tudi cestne svetilke, na letališču smo montirali luči ali popravljali sireno v gasilskem stolpu.« Medtem je opravil vojaški rok in načrtoval kariero podčastnika. »Mislil sem, da bom pozimi šel na Golan ali na Ciper, poleti pa bom doma na kmetiji,« se spominja. A med vajami z vojsko se je močno prehladil: »Dobil sem paralizo obraznega živca – pol obraza mi je potegnilo na stran – in zato sem vojaško pot moral opustiti.«
Ata je bil samouk in je bil strokovnjak za živino, strokovnjak v gozdu, pa še mesar. Veliko se je pogovarjal z ljudmi, bil je družaben, in to je bila njegova šola. Hubert Kordež
Po sedmih letih kot električar ga je službena pot vodila k firmi Mahle, ki se je tedaj še imenovala Knecht. Tri leta je vozil viličarja, nato pa dobil delo v skladišču za rezervne dele. »Tja sem šel zaradi tehnične izobrazbe in tam ostal 37 let.« Vzporedno je delal vse do danes na domači kmetiji in nadaljeval tradicijo izdelave salam, ki jih je začel delati njegov oče. Danes zakolje na leto okrog 80 prašičev in naredi več kot 2000 salam. »Ata je bil v vsem, kar je delal, samouk. Bil je strokovnjak za živino, strokovnjak v gozdu, pa še mesar. Veliko se je pogovarjal z ljudmi, bil je družaben in to je bila njegova šola,« pravi Kordež, ki je bil 25 let referent za izobrazbo v občini Globasnica pri kmečki zbornici in je več kot 20 let pomagal pri Rdečem križu.
Farant je danes ena od prepoznavnih prireditev, a njegovi začetki so bili skromni. »Kmečka skupnost Joena«, ki je bilo ustanovljeno, »da bi tržili v občini z gostilnami, pa da bi skupno nekaj napravili«. Ko so iskali datum, so ugotovili, da je edino 15. avgust prost od večjih dogodkov v okolici. Prvi Farant so pripravili pred 28 leti pred občinsko stavbo. Ponudba je bila preprosta - nekaj domačih izdelkov, nekaj salam in veliko dobre volje. »Ime je predlagala mama prvega predsednika Stefana Pototschniga. Kmetje prej niso imeli ure. In ob sobotah ob petih popoldne so po vseh cerkvah zvonili farant. Če je farant zvonil, se je na polju in na travnikih nehalo delati. Zato smo vzeli tudi to ime,« pravi Kordež, ki od leta 2010 predseduje društvu Kmečke skupnosti »Juenna«. Na Farantu Kordež prodaja svoje izdelke, ki jih med letom prodaja od doma in tudi v Zadrugi v Pliberku. Prav tako pa ga čakajo na Farantu obveznosti, ki jih ima kot predsednik: »Tekam med odrom, stojnico in obveznostmi. A zjutraj vedno pozdravim vsakega po vrsti, to sem delal vsa leta in bom še.«
»Danes je kmet sam svoj suženj – mora znati vse in je vezan na živino.« Mladim kmetom pa daje na pot: »Ko smo mi začeli, je bilo lažje, danes je veliko več birokracije. A če imaš dobro robo in vztrajnost, se splača.
