Nekdanje kmečko gospodarsko poslopje je danes udoben dom Danice Thaler-Urschitz in njenega moža Hanzija, tam pa kraljuje tudi poseben muc, ki je dobil ime po bogu iz rimske in grške mitologije: Apollo.

Danico Thaler-Urschitz (63) bralci Novic zagotovo poznajo s televizijskih zaslonov, saj je približno 20 let vodila oddajo »Dober dan, Koroška«, vseeno pa marsikdo ne ve, da so bile njen hobi že od nekdaj mačke. »Odrasla sem v Ločah ob Baškem jezeru, kjer smo vedno imeli več munijev, saj tedaj mačk še niso sterilizirali. Tudi hrane za mačke se še ni kupovalo v trgovini. Vseeno so muniji dobili dobro hrano, mleko in veliko ljubezni. Ponoči so bili zunaj, zjutraj ob pol osmih, ko sem jaz odhajala v šolo, pa so že sedeli na okenski polici, potem pa skoraj ves dan spali v spalnici. Bili so precej razvajeni.«

Apollo star tri mesece

Informacije o živali Vrsta: Maine coon

Dolžina: do 120 cm

Povprečna teža: 6–9 kg

Videz: oglata glava, dlakava ušesa s čopki, mišičasto telo, velike šape, vodoodbojna

dlaka, dolg in košat rep

Značaj: prijazni, pametni in aktivni mački, radi imajo vodo in so dobri lovci

Zdaj imata zakonca Thaler -Urschitz posebnega muca: Apollo je maček pasme Maine coon. Spadajo med največje hišne mačke, prihajajo pa iz severnovzhodne Amerike, kjer so zime hladne, zato imajo zelo gosto dlako. Pred devetimi leti in pol je moderatorka Apolla dobila od svojega moža, ki pa si je tudi sam želel takega mucka. »Apollo je postal res velik, ima deset kilogramov in nama prinaša veliko veselja, zato z možem praviva: ENKRAT Maine coon, VEDNO Maine coon. Apollo je izključno hišni maček, saj še nikoli ni bil zunaj, na razpolago pa ima celo hišo. Poleti najraje spi v hladni garaži, zvečer pa v najini postelji. Zunanjega sveta ne pogreša, ker ga tudi ne pozna, zato ne sili na prosto, kadar odpremo vrata. Pravijo, da so to psi med mačkami, in moram reči, da je Apollo res inteligenten in razume nekaj besed.« Danica Thaler-Urschitz se smeji, ko pove, da z Apollom govori slovensko, ampak če imajo v hiši obisk, ki ne razume slovenščine, Apollo razume tudi nemško. »Je član družine, lepo te pozdravi, ko prideš domov. Zelo me pomirja, ko se preteguje na po­stelji. Vode ne pije iz skodelice, temveč jo zajame s tačko in jo potem pije iz tačke. Včasih se mi zdi, da je kot človek. Zna biti zelo nežen.« Čeprav imajo Maine coon mačke zelo gosto in daljšo dlako, ne zahtevajo veliko nege. Apolla krtačijo le enkrat na teden, vendar tega sploh ne mara. Danica Thaler-Urschitz pa opisuje še eno Apollovo lastnost: »Pela sem pri Kvartetu ROŽ, Apollo pa petja ne posluša rad. Če kaj zapojem, kar zbeži …«