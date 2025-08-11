Med delom, petjem in ohranjanjem jezika

Stik s slovensko kulturo je Benedikt Pototschnig dobil že zgodaj, ko je s starši hodil na razne prireditve v vasi ter ko je sestra pela v pevski instrumentalni skupini PIS. »Tako se mi je pri približno 21 letih utrnila ideja, da naredimo zbor v Žvabeku. Ker sem imel namen ustanoviti moški zbor, sem hodil po Žvabeku in spraševal moške, če bi sodelovali.« Končno se je na prvih vajah zbralo šest moških, ki so pod vodstvom Berteja Logarja ustanovili sekstet z imenom Bene. »To ime smo dali, ker ga je predlagal Bertej. Rekel je, da sem po eni strani iniciator jaz, po drugi strani pa ima beseda dvojni pomen – v italijanščini pomeni 'dobro'.« Glasbena skupina je prepevala od leta 2001 do 2011. Poleg tega je bil Benedikt od leta 1997 do 1999 del gledališke skupine v Žvabeku. Tedaj sta se z ženo Heidi preselila v Dobrlo vas, v taščino domačijo, ki sta jo v teku let obnovila ter zgradila novo hišo na zemljišču. Leta 2021 pa se je predani pevec pridružil pevskemu zboru SPD Srce v Dobrli vasi. »In skozi to, najprej kot pevec pri zboru, sem od lani naprej tudi del odbora v društvu ter zdaj že drugo leto pomagam na Gorenjskem večeru.«