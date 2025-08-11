Med delom, petjem in ohranjanjem jezika

Otroštvo je Benedikt preživel z dvema sestrama in bratom v Žvabeku, pri čemer sta bila oba starša koroška Slovenca. »Ko sem odraščal, je prišlo v navado, da smo mi v procesu nemško govorili; starši slovensko, mi pa nemško nazaj. Samo v ušesu ti pa ostane jezik. Tako sem se, ko mi je bilo 16 ali 17 let, spomnil, da moram slovensko govoriti, da ne gre v pozabo. To mi je bilo zelo važno,« je povedal Pototschnig.
Po izobrazbi pri mizarstvu Silvo Kuschej v Pliberku in šestih letih dela pri podjetju Rutar pa je slovenščino prenesel še na drugo raven, saj je nadaljnjih deset let delal za Auto Eisner kot potnik v Sloveniji. Prodajal je rezervne dele in dodatno opremo za avtomobile. »Tam sem se dobro naučil slovenščine, ker sem pač moral vsak dan službeno govoriti slovensko. Kupci so mi kasneje povedali, da me na začetku sploh niso razumeli,« pove z nasmeškom. Najbolj mu je bilo v tem času všeč raziskovanje Slovenije, kjer je prevozil »od Ptuja do Nove Gorice, od Bohinja do Novega mesta« vse važne kraje v sosednji državi. Nato pa je videl ponudbo za delo pri proizvajalcu vrat LIP BLED v Celovcu in se odločil, da se bo tam prijavil.
Stik s slovensko kulturo je Benedikt Pototschnig dobil že zgodaj, ko je s starši hodil na razne prireditve v vasi ter ko je sestra pela v pevski instrumentalni skupini PIS. »Tako se mi je pri približno 21 letih utrnila ideja, da naredimo zbor v Žvabeku. Ker sem imel namen ustanoviti moški zbor, sem hodil po Žvabeku in spraševal moške, če bi sodelovali.« Končno se je na prvih vajah zbralo šest moških, ki so pod vodstvom Berteja Logarja ustanovili sekstet z imenom Bene. »To ime smo dali, ker ga je predlagal Bertej. Rekel je, da sem po eni strani iniciator jaz, po drugi strani pa ima beseda dvojni pomen – v italijanščini pomeni 'dobro'.« Glasbena skupina je prepevala od leta 2001 do 2011. Poleg tega je bil Benedikt od leta 1997 do 1999 del gledališke skupine v Žvabeku. Tedaj sta se z ženo Heidi preselila v Dobrlo vas, v taščino domačijo, ki sta jo v teku let obnovila ter zgradila novo hišo na zemljišču. Leta 2021 pa se je predani pevec pridružil pevskemu zboru SPD Srce v Dobrli vasi. »In skozi to, najprej kot pevec pri zboru, sem od lani naprej tudi del odbora v društvu ter zdaj že drugo leto pomagam na Gorenjskem večeru.«
Pri društvu gre za družabnost. Ljudje, ki so v odboru oziroma v društvu, imajo podobne ali iste interese. V glavnem pa gre za ohranjanje naše kulture, našega jezika. In tudi, če se včasih »riblje« ali pa če pride do prepira, imajo navsezadnje vsi isti cilj.
Gorenjski večer, ki bo letos 13. avgusta na dvorišču samostana v Dobrli vasi in je lani na 40. obletnico privabil okoli 1000 ljudi, Pototschnig opiše kot »tradicionalni dogodek«, ki je namenjen vsem, ki uživajo v narodnozabavni glasbi. Benedikt Pototschnig je pristojen za nadzor nad prodajo pijač in organizacije same. Letošnji program vključuje glasbene skupine Alpski kvintet, Ansambel Rosa ter kulturni program Moškega zbora Trta iz Žitare vasi. Kot razlog za delovanje v društvu navaja družabnost in nadaljuje: »Pri društvu gre za družabnost. Ljudje, ki so v odboru oziroma v društvu, imajo podobne ali iste interese. V glavnem pa gre za ohranjanje naše kulture, našega jezika. In tudi, če se včasih 'riblje' (zatika) ali pa če pride do prepira, imajo navsezadnje vsi isti cilj. Vsak ne bo isto mislil, ampak glavni cilji so tisti, ki nas držijo skupaj in nas motivirajo.«
