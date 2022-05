Na uredništvu Novic smo se spraševali, kako mlade ženske doživljajo materinstvo, zato smo nekaj mamic povprašali o njihovih izkušnjah in mislih.

Veronika Urank-Olip, Encelna vas

Naštejte člane svoje družine.

Oče Daniel, mama Veronika, otroci: Jakob (9 let), Nikolaj (6 let), Leander (1 leto).

Ali praznujete materinski dan? Kako?

Ne vem, če je praznovati prava beseda. Na materinski dan se mi zdi, da sem deležna posebne pozornosti in hvaležnosti otrok in moža. Otroci mi ponavadi pripravijo kako darilo ali kako drugo presenečenje. Včasih mi kaj narišejo, naredijo ali z očetom kupijo kako darilo zame. Lani mi je npr. Jakob iz lipovega lesa izrezljal človeško figuro (mene) z velikim srcem na prsih. Šele nekaj dni pozneje mi je skromno priznal, da je za izoblikovanje srca potreboval veliko več časa kot prej za celo figuro. To so seveda čisto posebna darila. Prijetno je na materinski dan tudi skupno pripravljanje kosila, obisk babic ali celo kak skupen sprehod ali izlet.

Kakšni so izzivi mame v 21. stoletju?

Izzivi so glede na različne danosti in okoliščine družin lahko zelo različni. Skupno pa je verjetno vsem materam iskanje pravega ravnotežja med posvečanjem časa družini, poklicem in uresničevanjem svojih lastnih interesov.

Ali je naša družba prijazna do otrok? Ste bili kje z otroki zapostavljeni ali za kaj prikrajšani?

Družba se mi zdi bolj neprijazna do mater kot do otrok. Pri nas na vasi je kar nekaj starejših mater, ki so vse življenje skrbele za svoje otroke, pozneje za vnuke in ob tem vodile še kmetije, za svoje vseživljenjsko požrtvovalno delo pa zdaj v starosti niso deležne niti lastne penzije.

Hemma Till, Pulpače

Naštejte člane svoje družine.

Hemma, Damjan, Natascha (5 let), Timeja (1,5 leta).

Ali praznujete materinski dan? Kako?

Do zdaj še nismo »zavestno« praznovali materinskega dne, to se je bolj ali manj v zadnjem času uveljavilo. Osebno si ta dan dovolim, da se naspim in nato se pustim presenetiti: lani mi je moja hčerka npr. (s pomočjo atija) pripravila zajtrk, predlani mi je ponosno podarila srce, ki ga je sama izdelala.

Kakšni so izzivi mame v 21. stoletju?

Mislim, da se je vloga ženske spremenila, ampak ne družbeni okvirni pogoji. Če ženske oz. mame želijo, lahko naredijo vse (oz. isto kot moški), ampak v glavnem so še vedno – deloma same – pristojne za vsakdan otrok in družine. Pri tem pa naj bodo mame požrtvovalne, vesele in zadovoljne, istočasno pa naj bodo polno zaposlene, mimogrede naj vodijo gospodinjstvo in so organizatorke družinskega življenja – in to vse seveda z lahkoto, ne da bi zanemarile lastne potrebe.

Ali je naša družba prijazna do otrok? Ste bili kje z otroki zapostavljeni ali za kaj prikrajšani?

Sama tega še nisem doživela, da bi bila zapostavljena … morda pa sem že kako situacijo pozabila. Dodati pa moram, da se z otroki večinoma družim, ko sem z ljudmi, ki imajo sami otroke in grem na dopust npr. v hotele, ki so se prilagodili potrebam otrok (gospodarstvo je tukaj opravilo odlično delo ;)). Želela bi, da so otroci enostavno samoumevnost in ne »hendikep«, to mi pa v naši družbi, predvsem v poklicnem svetu, še vedno manjka.

Andreja Škof, Gluhi les

Naštejte člane svoje družine.

Valentina, Mirjam, Emilia in moj mož Hanzej.

Ali praznujete materinski dan? Kako?

Da, materinski dan praznujemo tako, da me hčerke in mož presenetijo z zajtrkom. S pesmimi in majhnimi domačimi darili mi posladkajo jutro. Za materinski dan imamo tradicijo, da moj mož peče na žaru in preprosto uživamo v tem dnevu.

Kakšni so izzivi mame v 21. stoletju?

Mislim, da je največji izziv usklajevati delo, gospodinjstvo, materinstvo in biti žena. Matere smo pogosto pod družbenim pritiskom, da moramo biti sposobne postoriti vse, zato pogosto pozabimo nase in na svoje potrebe. Ker kot mati poskušaš svojim otrokom ponuditi najboljše, kar je mogoče, in jim omogočiti srečno otroštvo. Poleg tega, da sem učiteljica, imam tudi kmetijo s penzionom in zajtrkom. Kljub vsemu delu vedno poskušam najti čas za svojo družino in se odpraviti na enodnevne izlete ali krajše dopuste. Dolgo sem potrebovala, da sem spoznala, da mi ni treba vsega narediti popolno, saj je v življenju najpomembnejše, da so otroci srečni in da odrastejo v samostojne odrasle osebe.

Ali je naša družba prijazna do otrok? Ste bili kje z otroki zapostavljeni ali za kaj prikrajšani?

Do zdaj nisem imela nobenih negativnih izkušenj, ker imam otroke. Mislim, da je družba postala bolj odprta za otroke in njihove po­trebe.

Jana Hedenik, Celovec

Naštejte člane svoje družine.

Mojo ožjo družino sestavljata moj prijatelj in moja leto in pol stara hčerka Klara Lucija.

Ali praznujete materinski dan? Kako?

Praznovanje materinskega dneva zame ni tako važno, je pa družinska tradicija, da počastim svojo mamo. Večinoma skupaj zajtrkujemo in gremo na kakšen izlet, v tem vedno vsi uživamo.

Kakšni so izzivi mame v 21. stoletju?

Mislim, da je izolacija in osamljenost za mame velik iziv. Ne glede na pandemijo, ki je situacijo seveda poslabšala, je partner čez dan večinoma od doma, prijatelji, prijateljice delajo ali imajo sami svoje otroke, s sosedi velikokrat ni stika. Manjka tako rekoč ‘vas’, ki bi čisto samoumevno in naravno pomagala pri vzgoji otroka in podpirala mame oz. starše. Drugi iziv pa vidim v pritisku perfektnosti. “Realnost” na internetu kaže mame, ki imajo perfektne otroke, perfektno stanovanje, perfektno telo. Vse te perfektne slike pustijo v ženskah slab občutek nezadostnosti.

Ali je naša družba prijazna do otrok? Ste bili kje z otroki zapostavljeni ali za kaj prikrajšani?

Vsaki ženski, ki rodi otroka, pripada primerna oskrba med nosečnostjo, pri porodu in po porodu. Kvalitetna, individualna in brezplačna oskrba ni samoumevna. Velikokrat so izkušnje, predvsem pri porodu, krute in travmatične. Družba bi morala skrbeti za to, da so pogoji boljši in kapacitete v porodnišnicah oz. pri babicah zadovoljive.

Simona Roblek, Pliberk

Naštejte člane svoje družine.

Samuel (partner), Milo Samuel (sin, star 25 mesecev), Simona (moja malenkost, noseča v 8. mesecu).

Ali praznujete materinski dan? Kako?

Ob takem dnevu, kot je materinski dan, sem, če hočem ali nočem, soočana z izgubo svoje mame. Je tako, da je življenje pisano, kot tudi zgodba vsakega posameznika. Vsak od nas pogreša mamo, otroka – zato je tem bolj važno, da zavestno po­gledamo naokoli in ne pozabimo na nobeno mater, hčer, sina … Svojim otrokom bi rada posredovala, da je vsak človek pomemben in vsak odnos dragocen.

Kakšni so izzivi mame v 21. stoletju?

Svet se spreminja. Tudi družina v najožjem pomenu se spreminja. Mati dela, oče ostane doma, morda sta materi tudi dva moška. Vse je možno, vse je prav. V današnjem času se mi zdi povsem važna samooskrba, si oddahniti, skrbeti zase, za svoje potrebe.

Ali je naša družba prijazna do otrok? Ste bili kje z otroki zapostavljeni ali za kaj prikrajšani?

Stereotipi: »Njen sin je zelo poreden. Drugače kot njen prvi otrok. Deklica pa tako zelo pridna, skoraj se ne joka in vedno stori tisto, kar ji rečeš.« – »Ni čuda, če pa vse sme. Tega jaz že ne bi dopustila. Če drugače ne, pa mora čutiti, da se bo enkrat naučil.« Tudi danes otrokom ni lahko … Zaznati moramo, da je vsak otrok individualen, kar pa je najbolj važno: vsak otrok je enako vreden!

Verena Wrolich, Bekštanj

Naštejte člane svoje družine.

Člani družine so hčerki Maja (5 let) in Lea (3 leta) in jaz ter moji in najboljši starši Hermi in Christian Wrolich.

Ali praznujete materinski dan? Kako?

Materinski dan praznujemo zelo odprto. Seveda mi je važno, da vsaj preko telefona slišim svojo mamo oz. jo v najboljšem primeru tudi srečam. Moji dve mali pa se že v vrtcu pripravljata na materinski dan.

Kakšni so izzivi mame v 21. stoletju?

Izzivi mame so po mojem zelo raznoliki. Odvisni so od družinskih in življenjskih razmer in mnogih drugih faktorjev, npr. od starosti otrok pa do poklicne poti mame. Zato lahko govorim samo o svojih izzivih, ki so v glavnem v organizaciji vsakdana in v vzgojnih nalogah. Tu se osredotočam na posredovanje osebnostnih vrednot in samostojnosti, saj se mi zdita enako pomembni tudi moja samostojnost in neodvisnost.

Ali je naša družba prijazna do otrok? Ste bili kje z otroki zapostavljeni ali za kaj prikrajšani?

Po mojem nam nudi današnja družba mnogo različnih možnosti za naše otroke. Izbira je zame ogromna, toda odvisna od osebnih organizacijskih možnosti. V glavnem pa je pomembno, da se počutimo mame dobro – dobro s svojimi odločitvami glede naših otrok. Če nam to uspe, se počutijo dobro tudi naši otroci in to je osnova za njihovo uspešno, zdravo in pozitivno bodočnost. Družbeno zapostavljena se doslej nisem nikoli počutila, ker sta bila oba otroka osebna odločitev, na katero sem zelo ponosna, saj sta moja celotna ljubezen.