Marko Kumer: S srcem za slovensko pesem in domačo publiko

Leta 2000 je Marko spoznal ženo Susanne, rojeno Kolenik, prvi sin Janko se je rodil leta 2004. Družina se je preselila na Dobrovo pri Žvabeku. Marko je od dedeja Janeza in babice Ivanke Kolter podedoval Movrčovo domačijo. Decembra 2005 se je rodil drugi sin Luka, najmlajša hčerka Alina pa leta 2009. Istega leta je zaradi bolezni umrl Luka. »Nekako se moraš potruditi in se zavedati, da življenje kljub izgubi gre naprej. Izguba otroka je proces, ki te spremlja vse življenje in je neskončen,« pove Marko. Luke se še posebej spominjajo ob njegovem rojstnem dnevu, 23. decembra. Še pri Zadrugi je Marko opravil mojstrski izpit za mehanika. Od leta 2011 je zaposlen pri podjetju Konrad Forsttechnik v Šentandražu, kjer je v komerciali pristojen za južnozahodno Avstrijo in države bivše Jugoslavije. Prodaja profesionalne gozdarske stroje za spravilo lesa v strmih in nedostopnih terenih, ki stanejo do milijon evrov. »Zelo prav mi je prišlo znanje slovenščine; tudi srbščino in hrvaščino sem se naučil in stroje prodal celo že v Makedoniji.« Službeno letno prevozi z avtom okoli 70.000 kilometrov. Kljub temu si vzame čas za petje, kulturo in gorsko kolesarjenje. »Če si ta čas ne vzameš sam, ti ga kdo drug ne bo dal.« Marko je tudi občinski svetnik Liste Neuhaus/Suha: »Važno mi je, da tudi na Suhi pokažemo, da je še nekaj slovenskega, čeprav za domačo govorico ne kaže dobro. Moja hčerka je stara 16 let in je najmlajša v občini, ki še govori slovensko.« Kvintet Donet ima trenutno okoli 20 nastopov na leto. Več ni mogoče, saj so pevci zaposleni v zasebnem gospodarstvu. Ime Kvintet Donet so si dali leta 2013, potem ko so leto prej, še kot Kvintet Foltej Hartman in z umetniškim vodjem Edijem Oražejem, na pevskem tekmovanju ORF osvojili naziv »Najboljša mala skupina«. Tudi letos so sodelovali na natečaju, a »skupina Oktakord si je zmago jasno zaslužila«, pravi Marko, ki vse prisrčno vabi na koncert v Pliberk. Poslušalce čakajo slovenske narodne pesmi, »ki so in bodo ostale težišče Kvinteta Donet«. Vstopnice dobite pri pevcih.