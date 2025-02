Marjan Plohl: Nogomet je zanj kot maša

Marjan Plohl, rojen 5. septembra 1963 na Ptuju. Leta 2013 je prevzel radiško faro, potem ko je bil prej 17 let župnik v Kotljah v Mežiški dolini. Njegov predhodnik na Radišah je bil sedanji krški škof Jože Marketz. Poleg radiške fare oskrbuje Plohl tudi fari Medgorje in Podgrad (Rottenstein). Doslej je sodeloval na 16 evropskih prvenstvih duhovnikov in igral osemkrat za Slovenijo, osemkrat za Avstrijo. Na letošnjem jubilejnem turnirju nastopa 15 ekip, v ospredju pa niso goli in dosežki, temveč duhovniška izmenjava in povezovanje.