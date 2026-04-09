Marjan Kropiunik: »Če nisem imel snusa, je bila katastrofa«

V prijateljskem krogu so večkrat skušali prenehati z jemanjem snusa, to pa nikoli ni uspelo. Marjan je večkrat poskusil tudi sam, a mu prav tako nikoli ni uspelo. »Mene je rešilo, da sem imel zdravstvene težave s korono in v tem času enostavno nisem utegnil vzeti snusa. Silil sem se, ker sem bil tako zasvojen, ampak mi je šlo tako slabo, da ni šlo. Vedel sem, da je to moja priložnost, da neham. Zadnji snus sem vzel 19. 11. 2020. Od tedaj pa nikoli več,« pravi Marjan Kropiunik in prizna, da tu pa tam še pokadi kakšno cigareto. Snusa pa ne vzame več, ker ve, kako zelo slabo mu je šlo in da se je njegovo življenje vrtelo samo še okoli snusa. »Bojim se spet vzeti snus, ker sem prepričan, da bi potem spet postal odvisen in ne bi zmogel več prenehati,« pravi oče štirih otrok.

Na vprašanje, kako bi reagiral, če bi kdaj izvedel, da kdo od njegovih otrok jemlje snus, je odgovoril: »Tega nikakor ne bi dovolil in bil bi zelo strog glede tega.«