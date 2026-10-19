Manfred Herrnhofer: »Nujno iščemo dvojezične sodnike«

Koroška Kärnten Damijan Smrečnik Manfred Herrnhofer je sodnik in od 1. septembra 2025 predsednik Deželnega sodišča v Celovcu. V intervjuju za Novice govori o spremembah v dvojezičnem sodstvu s 1. januarjem 2027, o novih dvojezičnih kompetenčnih centrih, potrebi po dvojezičnem osebju in sodnikih ter dvojezičnih oznakah na sodiščih v Celovcu in Velikovcu. Ker se je zavzemal za slovenščino v sodstvu, je prejemal tudi smrtne grožnje.

Manfred Herrnhofer (60), predsednik Deželnega sodišča v Celovcu FOTO: Smrečnik

Gospod Herrnhofer, ta teden sodniki in državni tožilci na sodiščih na Koroškem opozarjate na preobremenjenost in pomanjkanje sodnikov. Kolikšno je trenutno pomanjkanje?

Manfred Herrnhofer: Na Deželnem sodišču v Celovcu je sistemiziranih 45 sodniških mest, po izračunih kadrovskih potreb pa bi potrebovali še tri sodnike. Na enajstih okrajnih sodiščih je zaposlenih 44 sodnikov, primanjkljaj pa znaša dodatnih enajst sodnikov. Skupna obremenjenost sodišč je približno 120 odstotkov, na manjših sodiščih, kot sta dvojezični sodišči Pliberk in Železna Kapla, pa celo od 140 do 160 odstotkov. Sodniki zato sodbe pišejo in obravnave pripravljajo tudi v prostem času. Pri ljudeh se to že pozna: opažamo vse več zdravstvenih težav, zmanjkuje nam moči. Če bo šlo tako naprej, bo dolgoročno ogroženo delovanje pravosodja.

Trenutno iščete dva sodnika z znanjem slovenščine.

Politika je poleti odločila, da bodo tri dosedanja okrajna dvojezična sodišča Pliberk, Železna Kapla in Borovlje združena v dve novi enoti, v sodišči Velikovec-Pliberk in Celovec-Borovlje. Ne gre za nadomeščanje upokojenih sodnikov, temveč za reorganizacijo. Zato sta razpisani dve sodniški mesti, pri katerih je znanje slovenščine zaželeno. Ob enakih strokovnih kvalifikacijah bo imel prednost kandidat, ki obvlada slovenščino, kar je posebnost v avstrijski javni upravi.

Zakaj je znanje slovenščine zgolj zaželeno in ne obvezno, če tako nujno potrebujete dvojezične sodnike?

Ker v preteklosti preprosto nismo imeli kandidatov. Tudi tri dvojezične sodnike na Deželnem sodišču in Okrajnem sodišču v Celovcu smo prosili, naj se prijavijo na razpisano mesto, potem ko se je mag. Boschitz aprila po 30 letih dela upokojil. Toda nihče se ni odločil za to. Koroška se sooča z odseljevanjem izobraženih ljudi. Mnogi študirajo v Gradcu ali na Dunaju in se ne vrnejo. Slovensko govoreči imajo dobre zaposlitvene možnosti v Bruslju in evropskih institucijah, zato imamo premalo dvojezičnih sodnikov. Vendar moramo poudariti, da iščemo strokovno najboljše sodnike. Če sta kandidata enako usposobljena, je znanje slovenščine odločilna prednost. Strokovne usposobljenosti ne moremo nadomestiti z jezikovnim znanjem. Gre za pomembna pravna vprašanja in odločitve, zato v pravni državi potrebujemo najboljše ljudi. Zelo nujno potrebujemo nove dvojezične sodnike, zato si prizadevamo za promocijo tega poklica. Šli smo na Slovensko gimnazijo in dvojezično TAK, kjer želimo mladim približati delo na sodišču. Pri tem sodeluje sodnik Toman Feinig, ki izhaja iz slovenske narodne skupnosti in je obiskoval Slovensko gimnazijo.

Intenzivno delamo na tem, da bosta v Celovcu in Velikovcu z novim letom na pročelju sodišč visela dvojezična napisa. Da bo vsakdo že na prvi pogled videl, da tukaj živi jezikovna manjšina in da je njen jezik priznan. Manfred Herrnhofer

Kaj se bo na sodiščih s prvim januarjem 2027 spremenilo?

Pravica do uporabe slovenščine na sodišču se razširja od 11 na 27 občin. To je pomemben napredek. Z dvojezičnimi kompetenčnimi centri bomo zagotovili, da bo lahko koroški Slovenec, ki pride na sodišče, govoril v svojem jeziku. Zaposlovali bomo tolmače ter spodbujali zaposlovanje dvojezičnih sodelavcev v sodnih pisarnah. Zelo pomembno mi je tudi, da bo slovenščina vidna na pročeljih sodišč v Celovcu in Velikovcu. Da bo vsakdo že na prvi pogled videl, da tukaj živi jezikovna manjšina in da je njen jezik priznan. Naš cilj je, da že od začetka, od 1. januarja, poskrbimo za dvojezične zunanje napise, notranje usmerjevalne table in jasno označitev dvojezičnih kompetenčnih centrov. Pri pripravah intenzivno delamo in že zbiramo ponudbe za napise.

V Celovcu in Velikovcu pa ne bo slovenskih obravnav, te bodo v »filialah« v Pliberku in Borovljah?

To je zahtevala politika in mi v sodstvu to vidimo kot pomanjkljivost. Reklo se je, pridejo občinske volitve in deželnozborske volitve in potem bo možen naslednji korak reforme in slovenske obravnave bodo potem možne tudi v Celovcu in Velikovcu. Vlak je tozadevno na pravi poti, a še ni na končni postaji. V zakonu o narodnih skupnostih je zdaj določeno, da obravnave v slovenščini ne bodo potekale v Velikovcu in Celovcu, temveč v Pliberku in Borovljah. Po mojem mnenju pa je že zdaj zakonsko mogoče, da se slovenske obravnave s soglasjem strank izvajajo tudi v Celovcu in Velikovcu. Če sodnik presodi, da želi obravnavo opraviti v Velikovcu in se stranke s tem strinjajo, temu ne bo nič nasprotovalo, sodniku tega ne morem prepovedati.

Kakšni bodo dvojezični kompetenčni centri?

Od 1. januarja 2027 bosta v Velikovcu in Celovcu delovala dvojezična kompetenčna centra, v katerih bosta delali tolmačka in sodna uslužbenka. Ljudem bosta v slovenščini zagotavljali informacije o sodnih postopkih, vlaganju tožb in drugih pravnih zadevah. Tolmački bosta prevajali tudi vloge, zapisnike in sodbe, saj bo uradni jezik sodnih postopkov še naprej nemščina.

V Velikovcu moramo do takrat prilagoditi prostore za zaposlene iz okolice Pliberka in Železne Kaple, ki potrebujejo pisarne in delovna mesta. V Celovcu bodo prilagoditve manj zahtevne. Razpisa za sodniški mesti sta že objavljena, v prihodnjih dneh pa bo objavljen razpis za tolmačke. Pomembno mi je, da se ljudje počutijo sprejete, da lahko govorijo v svojem jeziku ter imajo občutek, da jih razumemo in njihove zadeve jemljemo resno. Če se iz slovenske narodne skupnosti nihče ne bo prijavil za dvojezičnega sodnika, bodo obravnave potekale s pomočjo tolmačev. Dvojezičnih sodnikov namreč ne morem zagotoviti, če se nihče ne prijavi. Zato pozivam mlade, naj razmislijo o sodniškem poklicu. Je poklic, v katerem delam tudi za slovensko narodno skupnost, za svoje ljudi. Mladi si želijo smiselnega dela, ne morem pa obljubiti dobrega ravnovesja med poklicnim in družinskim življenjem, saj trenutne kadrovske razmere tega ne omogočajo. Je poklic, s katerim ne boš bogat, a z zaslužkom lahko dobro živiš. To se lahko v prihodnje spremeni. Iščemo dvojezične sodelavce, od vajencev do sodnih pisarniških delavcev z maturo, ki se lahko usposobijo za sodne referente. Znanje slovenščine je pomembno, že ob nastopu funkcije sem dejal, da hočem dvojezičnost v pravosodju spodbujati. Zaradi te drže sem od desne strani prejel smrtne grožnje, ker delam za slovenizacijo in naj raje skrbim za večinsko prebivalstvo. A prav ta kritika me spodbuja, da sem na pravi poti. Z uvedbo kompetenčnih centrov bodo postopki v slovenščini precej hitrejši, saj bomo imeli tolmačko na kraju samem. Doslej smo morali tolmača posebej naročiti, ta pa je bil lahko preobremenjen z obravnavami in prevajanjem izvedenskih mnenj, zato je bilo treba na prevod čakati tudi mesec dni. Tolmačke želimo redno zaposliti, da bomo lahko zagotovili, da bodo prevodi opravljeni v nekaj dneh.

Želim spodbujati dvojezičnost v pravosodju. Zaradi te drže sem z desne strani prejel smrtne grožnje, češ da se zavzemam za slovenizacijo, namesto da bi skrbel za večinsko prebivalstvo. Prav te kritike mi potrjujejo, da sem na pravi poti. Manfred Herrnhofer

Zdaj piše v zakonu, da bo lahko koroški Slovenec iz Bilčovsa na sodišču v Celovcu uporabljal slovenščino, koroški Slovenec iz Celovca pa ne. Na Beljačane in Ziljane se je pozabilo.

To je politična odločitev, ki jo moramo v pravosodju izvajati. Tudi če menimo, da je določba napačna ali protiustavna, jo moramo najprej upoštevati. Kot sodišče pa lahko zahtevamo presojo ustavnosti pred Ustavnim sodiščem. Politika mi je sporočila, da je vključitev 16 občin le prvi korak. Popolnoma razumem kritiko gospoda Rudija Vouka. Prepričan sem, da bo Vouk to vprašanje predložil Ustavnemu sodišču in morda nam bo dalo tudi odgovor. Sam sem kot sodnik prisegel, da bom spoštoval zakone, osebno pa menim, da razvoj na tem področju še ni končan. Najprej želimo v praksi preveriti delovanje kompetenčnih centrov, se iz izkušenj kaj naučiti in ugotoviti, kaj bi lahko še izboljšali. Naš cilj je, da ureditev izvedemo čim bolje.

Bosta nekdanji sodišči v Borovljah in Pliberku 1. januarja 2027 zaprli?

Ne, sodišči se ne bosta zaprli, temveč združili s sodiščema v Celovcu in Velikovcu. Na obeh lokacijah bodo ob določenih dnevih še vedno uradne ure za pravne informacije, po potrebi pa bodo tam potekale tudi obravnave. Večino dela bodo opravljali v Celovcu in Velikovcu, tja se bodo tudi preselili sodelavci.

Ali bosta sodišči v Pliberku in Borovljah obstajali še čez pet let?

Ne. Mag. Boschitz je sicer zelo dobro opravljal svoje delo, vendar je težko, da bi en sodnik pokrival vsa pravna področja. Pravosodje je danes zelo specializirano, zato je prednost večjih sodišč, da se sodniki lahko posvetijo posameznim pravnim področjem in se med seboj posvetujejo. Na manjših sodiščih je sodnik pogosto sam. Zato menim, da je združitev boljša rešitev.

Kakšno naj bi po vašem mnenju čez deset let bilo dvojezično pravosodje na Koroškem?

To je odvisno od narodne skupnosti. Če bo ta zadevo vzela resno, menim, da so kompetenčni centri dobra rešitev, saj lahko z njimi zagotovimo kakovostno pravno oskrbo. Po mojem mnenju sodišča sama po sebi niso odločilna za razvoj jezika. Sodišča so bila vedno simboli, tudi dvojezično sodišče ima simbolni pomen, vendar ti simboli ne prispevajo bistveno k razvoju jezika. Če pomislimo, da gre človek statistično gledano na okrajno sodišče le enkrat v življenju, se vprašam, koliko lahko sploh prispevamo k razvoju jezika. Menim, da bi se morala narodna skupnost osredotočiti predvsem na druga področja: kulturo, socialno življenje, družbo in šolstvo. Prepričan sem, da bi tam dosegli veliko več. Lahko pa ustvarjamo simbolni učinek tudi tako, da je jezikovna skupnost vidna tam, kjer živi, tudi na sodiščih. Zato si prizadevam, da bi to tudi uresničili.

Večkrat ste se javno zavzeli za dvojezično pravosodje. Zakaj vam je to vprašanje tako pomembno?

Zavzemanje za dvojezično pravosodje izhaja iz mojega prepričanja, da dobro delujoča demokracija in pravna država temeljita tudi na varstvu manjšin. Kot je dejala Rosa Luxemburg, je svoboda vedno svoboda drugače mislečih. S slovensko narodno skupnostjo me povezujejo številna tesna prijateljstva. Včeraj sem bil na prireditvi v Svečah ob 60-letnici Fabjana Hafnerja pri Zdravku Inzku. Najboljši prijatelj je Marjan Sturm, večkrat sem ga tudi vprašal pri vprašanju dvojezičnega sodstva, kaj razmišlja narodna skupnost. Leta 2015 sem na deželnem sodišču organiziral prvi tečaj slovenščine, saj sem želel spodbuditi večje zavedanje o jeziku, ki je del naše skupne kulture. Zelo pomemben vzornik mi je – in ki mi v pravosodju manjka vsak dan – Mirko Borotschnik, s katerim sem se veliko pogovarjal o slovenščini v pravosodju. Spodbujal me je, da moramo narediti več za ohranjanje narodne skupnosti, njeno vidnost in večjo prisotnost v pravosodju. Sam se učim slovensko, novembra spet začenjamo s tečajem.