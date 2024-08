Manfred Greiner (60) je že 46 let pek v Globasnici. Naslednika nima, najbolj priljubljen pa je ržen kruh z drožmi.

Manfred Greiner je začel leta 1978 delati v družinski pekarni. Leta 2008 je prevzel pekarno v Globasnici, ki jo je oče ustanovil leta 1972. »Bil sem star petnajst let in pol, ko sem začel delati v pekarni, zdaj sem že 46 let pek,« pripoveduje Greiner. Zelo priljubljen pri strankah je domač ržen kruh z drožmi. »To je naš najbolj priljubljen izdelek,« pove Greiner. »Kruh mora imeti dober okus in ne sme biti prekisel, da ga je mogoče uporabiti s sladkimi namazi in slanino,« pojasnjuje. Testo za kruh z drožmi Greiner vsak dan sveže pripravi. Lastna kreacija pekarne je Hemina štručka. Seveda pa pekarna proizvaja žemlje, krofe, pogače in še mnogo več.

V pekarni dela z Greinerjem pet ljudi, dva sodelavca v produkciji in dve prodajalki. Delovni dan se v produkciji začne ponavadi ob enih zjutraj, za Greinerja pa še pol ure prej. Ob sedmih je delo v produkciji opravljeno. V pekarni Greiner pečejo od ponedeljka do sobote, v poletni sezoni pa tudi ob nedeljah. Prodajalni prostori pekarne so odprti od ponedeljka do sobote od šeste do dvanajste ure. »Prodjalno imam odprto samo dopoldne, ljudje pa vejo, da moje izdelke dobijo popoldne tudi v Zadrugi v Globasnici.«.

Za Greinerja delovni dan po produkciji ni zaključen, saj izdelkov pekarne ne prodajajo le na kraju samem. Greiner jih zjutraj dostavlja trgovinam in podjetnikom v celem okraju.

Ko je dostava podjetnikom opravljena in se ob pol osmih zjutraj vrne v Globasnico, pa se Greiner ponovno napoti k posameznim strankam po vaseh. Od Libuč do Sinče vasi pa do Humč se vozi po vaseh in prodaja svoje izdelke. Vsak dan ga čaka druga tura. »Poznamo se, vemo, kaj ljudje potrebujejo in včasih imamo čas za kratek klepet,« pripoveduje Greiner, ki si zmeraj vzame čas za svoje stranke. »Enkrat z avtom zatrobim in ljudje vedo, da je pek tukaj.« Po dostavi pa ga čaka še administrativno delo.

Lani jeseni je Greiner dopolnil 60 let. Do leta 2028, ko bo star 65 let, namerava Manfred Greiner vsekakor še voditi pekarno. Otroci imajo druge službe, tako da zaenkrat nima naslednika. »Seveda je lepo, če se pekarska tradicija v družini nadaljuje. Imamo veliko stalnih strank. Pekarna lahko preživlja družino,« pravi Greiner. V celem okraju je veliko manj pekarn kot pred petdesetimi leti, ugotavlja. »Nočno delo in šestdnevni delovni teden nista prijazna družinam.« Delo je fizično zahtevno in dolgi delovni čas je izziv. Kljub temu pek ljubi svoje delo. »Biti moraš malce idealist,« pravi. »Če ne živiš za obrt, potem tega ne moreš početi.« Dnevno spi največ pet ur. »Malo nekaj je treba za delo žrtvovati.« Na vprašanje, kdo prevzame njegovo delo, če zboli, pa pravi, da je le redko bolan.

Ko ima Greiner kaj prostega časa, se rad vozi s quadom po naravi. Dve desetletji nazaj pa je še sodeloval s prijatelji pri maratonu Kralj Matjaž.

Za veselico »Farant« pekarna ni odprta, saj so izdelki pekarne na voljo pri mnogih gostilničarjih na veselici. Prihodnost podjetja je morda negotova, a nekaj je gotovo: dokler bo imel pek dovolj moči, bo svojim strankam dobavljal svež kruh. Morda pa bo v penziji še kak dan ali dva na teden vklopil peči v pekarni, razmišlja.