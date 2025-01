Mama se zelo veseli obiskov, če niso daljši od 30 minut

Vsak dan ob sedmih gre gospa Luschin v sosednjo stavbo, ki je prilagojena invalidom, in poskrbi za mamine vsakodnevne potrebe: jo preobleče, pomaga pri osebni higieni, gre z njo na stranišče, naredi zajtrk, zakuri in pripravi posteljo. V kuhinji ob Marthi sedi še Gabriele Borstner. Dvakrat tedensko tudi ona pomaga pri oskrbi 96-letne gospe Kulmesch. Borstner jo oprha in pomaga pri gospodinjstvu. Borstnerjeva je v sorodu z Antonijo Kulmesch. Po jutranjih opravkih se Martha vrne v svojo hišo, kjer pripravi kosilo, s katerim ponavadi ob pol dvanajstih postreže mami. Po potrebi in zvečer jo ponovno obišče in poskrbi, da ima vse, kar potrebuje. Noč in dan je Martha za mamo dosegljiva po mobitelu. Na gumb, ki bi kontaktiral najprej zeta Willija, nato Martho, sorodnike in Rdeči križ, pa Antonija Kulmesch le redko pritisne. »Mama nas noče obremenjevati.« Dlje od dveh ur Martha ne zapusti mame, razen če jo nadomesti ena od sester ali Gabriele Borstner.