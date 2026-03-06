Mama je ustanovila gostilno, oče pa ji je pomagal

Na temo o enakopravnosti med moškim in žensko pove, da je vedno živela v okolju, kjer sta bila moški in ženska enakopravna in nikoli ni občutila česa drugega. »Pri nas doma je mama ustanovila gostilno in oče ji je pomagal. Pa tudi pri plesu spol nikoli ni igral vloge, vsi smo enakopravni. Seveda tekmujemo v različnih kategorijah, razen pri plesih v paru, a to se mi zdi prav. V družbi je sicer stereotip, da je nogomet bolj za fante in ples bolj za ženske in tudi v naši plesni šoli je več deklic kot dečkov. Vendar to ni pravilo, vsi so dobrodošli in sprejeti. Pri plesu v parih pa se rada pošalim, da so ženske voditeljice na vseh drugih področjih v življenju, tako da zdaj pri plesu vodstvo lahko prepustijo moškemu. Vendar vodstvo pri plesu nima veze s patriarhatom, temveč z višino, ponavadi so moški višji. Lahko bi tudi zamenjali vloge, vendar je večini žensk in moških tako čisto všeč.«