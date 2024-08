Na kmetiji pri Arličerju nad Železno Kaplo družina Klančnik s pomočjo štirih zaposlenih proizvaja domače kmečke izdelke, ki so na voljo pri trgovinah Spar in Billa na Koroškem in celo v Sloveniji. Od leta 2006 ima družina tudi svoj šotor na pliberškem jormaku. Več o delu na kmetiji in njihovih proizvodih nam je povedal Didi Klančnik.

»Kurjava mora biti,« je bil edini pogoj, ki ga je imela Sonja Klančnik, preden sta z možem Didijem kupila kmetijo pri Arličerju. Leta 2007 sta se preselila na kmetijo v Lobniku, neposredno nad Železno Kaplo. Starši Sonje in Didija niso bili kmetje, so pa izhajali iz kmečkih družin. Oba sta dolga leta delala v gastronomiji; Didi kot kuhar, Sonja kot natakarica. Spoznala sta se na sezonskem delu v Salzburgu. Didi je odraščal v Bistrici nad Pliberkom, Sonja pa v Nižji Avstriji. Didi Klančnik je imel bogate izkušnje, saj je kuhal tudi v ZDA in Kanadi.

Začela sta s proizvodnjo sirnatih krapov

Ko sta se preselila v Železno Kaplo, je bil njun prvotni načrt nadaljevati z delom v gostinstvu. Klančnik je imel v najemu tudi pliberški bazen, za katerega je iskal sirnate krape, ki niso industrijski. Ker ni našel nobenega proizvajalca, ki bi jih izdeloval zanj, je začel krape delati sam. Potreboval je jajca, zato je kupil kure. Kmalu sta imela preveč jajc, zato sta se lotila še proizvodnje suhih testenin. Povpraševanje je hitro raslo, zato sta na kmetiji kmalu odprla prodajalno, kjer še danes ponujajo čipse, testenine, sirnate krape, likerje, marmelade in omake za testenine, pripravljene iz mesa, ki ga kupita od kapelških kmetov.

Najbolj priljubljeni so čipsi

Leta 2015 je Klančnik oddal bazen v Pliberku in na kmetiji odprl gostilno. Ker sta tudi trgovski verigi Spar in Billa začeli prodajati Klančnikove izdelke, se je delo na kmetiji še povečalo. Leta 2020 sta priljubljeno gostilno zaprla in se popolnoma osredotočila na proizvodnjo kmečkih izdelkov. Med njimi so najbolj priljubljeni čipsi, zlasti tisti z okusom česna, ki jih prodajajo tudi v trgovinah DM v Sloveniji. Testenine, sirnate krape in čipse prodajajo v trgovinah Billa in Spar do Beljaka, večja ponudba Klančnikovih izdelkov pa je na voljo v trgovinah Zadruge. Prodajni prostor na kmetiji je odprt ob petkih od 8.00 do 18.00 in ob sobotah od 8.00 do 12.00.

Petkrat tedensko prozivajajo

Proizvodnja poteka v veliki kuhinji neposredno na kmetiji, od ponedeljka do petka. Pri tem družini Klančnik pomagajo štiri ženske iz občine Železna Kapla. Dve sta polno zaposleni, dve pa delata polovično. »Ponosna sva, da sva ustvarila delovna mesta v občini,« pravi Klančnik.

Oddajajo tudi apartmaje

Kmetija danes obsega 17 hektarjev, od tega je 11 hektarjev travnikov in 6 hektarjev gozdov. Pri Arličerju imajo 300 kur, koze in ovce za meso. Od leta 2010 zakonca Klančnik oddajata tudi šest apartmajev v Lobniku. Gosti, ki pridejo na kmetijo, si želijo miru, pravi Klančnik, zato nimata pripravljenega posebnega programa. Zjutraj gostom dostavita zajtrk v sobe in jih nato pustita v miru. Drugi kuhajo za goste, pri nas pa je obratno in včasoh oni nekaj skuajo za nas, pripoveduje Klančnik. Kmečke izdelke in apartmaje Klančnik ponujajo tudi preko spletne strani www.arlitscherhof.at.

Na jormaku ponujajo krofe

Zakonca Klančnik imata štiri otroke. To so Anna, Johannes, Thomas in Katharina. Sin Thomas je že velika upora pri delu na kmetiji. Hčerka Anna trenutno opravlja prakso na Irskem. Za jormak se bo vrnila domov, da bo pomagala v družinskem šotoru. Čeprav sem bil proti, da bi prišla samo za čas jormaka, je rekla, da mora priti, ker je jormak kot »fibr«, pripoveduje Klančnik. Pred tremi leti sta zakonca nameravala zapreti šotor na jormaku, vendar so bili proti otroci, saj so želeli, da bodo oni nekoč opravljali šotor. Zato danes na jormaku pomaga cela družina. Klančnik ima šotor na jormaku od leta 2006. Pred tem je na jormaku delal kot natakar, prvič ko je bil star petnajst let, torej pred 30 leti. Kmečki krofi ter tople in hladne pijače so ponudba šotora. Glasbe v šotoru nikoli ni bilo. Šotor je Klančnik prevzel od sorodne družine Nedved, ki je šotor imela od petdesetih let naprej. Na krof na jormaku še vedno vsak rad gre, pravi Klančnik. Tople kuhinje na jormaku nimajo več. Didi Klančnik je tudi podpredsednik kmečke iniciative Coppla Kaša, ki letos 7. septembra vabi na praznik v Železno Kaplo, kjer bo Klančnik ponudil tudi toplo kuhinjo.

Na dopust se peljeta vsak posebej

Prostega časa imata zakonca Klančnik zelo malo. Na morje se običajno peljeta vsak posebej, z enim delom otrok. Rad pa gre tudi na žegnanja v okolici ali v gore. Že osmo leto sodeluje na Kapelškem pustu SPD Zarja v vlogi Polončke in govori v pliberškem narečju. Ker je delal v gostinstvu, pozna veliko vicev, ki jih rad prilagodi na Železno Kaplo.

Delo v kmetijstvu Didija Klančnika veseli, to veselje pa posreduje tudi svojim otrokom, zato ti radi pomagajo na kmetiji. Pravi, da mora ena generacija na kmetiji pokriti svoje dolgove. Ni prav, da se gradijo hlevi, ki jih morajo bodoče generacije odplačevati. Bodoče generacije naj se same odločijo, kaj bodo delale, zaklučuje.