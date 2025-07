Literarno prečkanje duhovnih in geografskih meja

KAPKA KAssabova: Mislim, da je to zato, ker sem otrok železne zavese – odraščala sem za železno zaveso v Sofiji. Meje so me vedno zanimale in rada jih prehajam. Tako na tleh kot v svoji glavi. Morda me zato tako zanimajo ljudje in človeške zgodbe. Najraje sedim kje ob obali Ohridskega jezera ali na Škotskem višavju in poslušam življenjsko zgodbo nekoga. Na ta način prečkam meje svoje subjektivne resničnosti in resničnosti osebe, s katero se pogovarjam. To prečkanje meja ima v mojem življenju poseben pomen. Ko se vrnem na Ohridsko jezero, spoznam, da lahko pripadaš kraju, ne da bi tam živel. Lahko pripadaš nekam ali nekomu na veliko različnih načinov. Morda prav v tem tiči velika laž vseh mej – v tem, da nas silijo verjeti, da je svet binaren: mi in oni, ta in druga stran, črno-belo. A svet je večplasten in tudi mi smo večplastni. Tudi obmejne regije so večplastne – so labirinti, kar spoznaš, ko obiščeš te kraje.