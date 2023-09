Leopold Sadjak je leta 1996 kot vajenec začel pri Zadrugi v Dobrli vasi, medtem je že čez deset let vodja poslovalnice. Tudi zanj in za njegovo ekipo je bil 8. september, dan odprtja prenovljene trgovine v Dobrli vasi, prazničen dan.

Mešani pevski zbor Srce je glasbeno oblikoval odprtje prenovljene dobrolske Zadruge.

Ko smo minuli ponedeljek obiskali vodjo dobrolske Zadruge Leopolda Sadjaka, se je po hodnikih tamkajšnje sodobne trgovine sprehajalo kar precej strank. »Hvala bogu,« se pozitivnega odziva na popolnoma pregrajeno in posodobljeno trgovino veseli Sadjak (44), soprog Jožice Sadjak-Wastl, oče sinov Leona, Marka in Martina ter hčerke Lee. Lahko bi rekli, da je Zadruga v Dobrli vasi Sadjakov drugi dom, saj tam dela že celih 27 let. Po šolanju na Slovenski gimnaziji je leta 1996 v Dobrli vasi začel vajeništvo v živilskem oddelku, zdaj pa je že več kot deset let vodja poslovalnice: »Če gledam nazaj, je to bila prava odločitev, v svojem poklicu sem zelo zadovoljen.« Za vajeništvo pri Zadrugi se je odločil bolj po naključju, za prosto delovno mesto je izvedel od gasilskega kolega, tedanji vodja dobrolske trgovine je bil Stefan Boschitz. Ekipa dobrolske Zadruge je precej mlada, od deset zaposlenih jih je sedem starih manj kot 30 let, od teh jih je šest iz lastnega »naraščaja«, saj so pri Zadrugi nekoč sami začeli kot vajenci, tako kot Leopold Sadjak, ki se v prostem času angažira pri globaških gasilcih. Z družino, ki je zanj »najbolj pomembna in mi daje največ moči«, živi v lastnem domu v Globasnici. Čisto v bližini, le pet minut hoda oddaljena je Falandrova kmetija, kjer je Leopold kot najmlajši sin že rajnih staršev Appolonie in Stefana Sadjak doraščal v družini s tremi sestrami in šestimi brati.

Kaj so novosti v dobrolski Zadrugi? Leopold Sadjak razlaga, da strankam na površini 1100 m2 ponujajo 13.000 različnih produktov. Raznolika je ponudba orodja, predvsem akumulatorskega, ki ga je pred nakupom možno preizkusiti kar v trgovini. Prav za ta namen so v podružnico vgradili sobo za testiranje. Posebnost je tudi, da imajo v Dobrli vasi zdaj mešalnico stenskih barv. »Želeno barvo si izberete na primer na internetu, tukaj v trgovini pa bomo zmešali pravi barvni odtenek, ki ga lahko takoj odnesete domov,« pojasnjuje Sadjak. Še naprej pa bodo v trgovini na agrarnem oddelku ponujali krmila, vse za gradnjo, pa tudi regionalna živila domačih kmetov iz Podjune in razne pijače, našteva Leopold: »Naša prednost je, da smo fleksibilni. Lahko priskrbimo vse, kar stranka potrebuje.« Nadalje pripoveduje, da zadnja leta za Zadrugo in zaposlene niso bila vselej enostavna, tudi čas korone je vsakdan precej otežil. Tembolj ga veseli, da lahko zdaj z motivirano mlado ekipo dela v novi in moderni trgovini.

Leopold z ženo Jožico, otroci Lea, Marko in Leon na odprtju nove Zadruge v Dobrli vasi.

Na sliki manjka najmlajši sin Martin.

Katere cilje ima vodja podružnice za Zadrugo v Dobrli vasi? »Da bo to velik uspeh. Želimo tudi dokazati, da je kot regionalna trgovina mogoče biti uspešen tudi na podeželju.« Medtem ko se pogovarjamo z Leopoldom, stalno zvoni telefon, stranka ga sprašuje, če imajo na zalogi nek material za gradnjo. Leopold stranko najprej vpraša, kaj sploh hoče ustvariti s tem materialom in lahko tako ponudi pravo robo: »Svetovanje strankam nam je zelo važno. Z nekaterimi strankami sodelujemo že toliko let, da so nastale prijateljske vezi,« je vesel Leopold. Kaj mu je pomembno kot vodji sodelavcev? »Važno je, da imamo med sodelavci skupnost, da se med sabo dobro razumemo in ravnamo pravično,« je prepričan Leopold in dodaja, da od sodelavcev pričakuje, da so pri delu s strankami vselej vljudni in odkriti. Kakšno mnenje ima Leopold o poslovodji Zadruge Bernhardu Reiterju? »Je pošten, točen in seriozen človek. Kot koroški Slovenec občudujem, da se Reiter trudi za dvojezičnost in da je tudi na slavnostnem odprtju imel daljši govor v slovenščini.« Kakšen je položaj slovenščine v Dobrli vasi? »Vedno manj je dvojezičnih strank, morda še 10 %.« Kaj je Leopoldu pomembno poleg dela? »Moja družina, žena Jožica, ponosen sem na svoje otroke, hvaležen sem za zdravje. Kot bivši ministrant rad pomagam pri verskih obredih, zelo me veseli, da ministrirajo tudi moji otroci. Zame je v življenju najbolj važno, da kot človek vselej ostaneš pošten.« Če je čas, z družino rad hodi po gorah, »trenutno pa vsi najraje sedimo doma ob ognju in pečemo klobase,« se smeji Leopold, ki vabi vse stranke v novo Za­­­­­­­­dru­­­­go.

