Kulturno društvo Šmarjeta/Apače neguje staro tradicijo: Kdo se boji pehtre?

Seveda, otroci smo se pehtre zelo bali. V hišo je po vseh štirih prišla neka pošast in spuščala čudne glasove. Pokrita je bila s temno odejo, po tleh pa je metala orehe in suhe hruške, kar smo otroci hitro pobrali. Včasih je bila že malo opijanjena in precej glasna. Nekoč sem se skrila pod mizo in zdelo se mi je, da sem v pehtri prepoznala svojega strica. Ko je pehtra odhajala, sem stekla za njo, ji rekla, da se je sploh ne bojim in ji celo splezala na hrbet. Potem pa sem pri mizi zagledala strica in kar streslo me je, ko sem ugotovila, da je bilo pod mano neko tuje bitje. Še danes ne vem, kdo me je takrat tako prestrašil.