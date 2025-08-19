Kuhar iz Globasnice, ki se je zaljubil dvakrat – v Chinto in Avstralijo

Avstralija Australien Hana Julija Kališnik »Ne potrebujem ne zimskih gum ne radiatorja ne plašča in to cenim vsak dan,« z nasmehom pove Ciril Hudl (57) iz Globasnice, ki z ženo Chinto iz Džakarte (Indonezija) že 20 let živi v Avstraliji in pravi, da mu blago podnebje v New Castlu dobro dene.

Ciril Hudl in njegova žena Chinta na počitnicah na Koroškem. Vsaki dve leti obiščeta Cirilove starše v Globasnici in na ta način ohranjata stik s Cirilovo domovino.

Sprva je Ciril Hudl živel v Sydneyu, nato sta se z ženo preselila v turistični biser Queensland, ki je znan po tropskem podnebju, ciklonih, deževnem gozdu in bogati flori in favni. Po osmih letih pa sta imela dovolj tropskega vremena in se po pandemiji nastanila v New Castlu.

Kdaj ste v sebi zaznali željo, da vas vleče v svet? Kakšne so bile vaše prve izkušnje s tujino?

Ciril Hudl: Ko sem še obiskoval Slovensko gimnazijo v Celovcu, sem med počitnicami sam odpotoval v Teksas, kjer sem preživel mesec dni. Ta nekompliciran življenjski slog in odprtost za nove dogodivščine sta me zelo privlačila in začutil sem, da me vleče v svet. V »Lederhosenzeltfestkultur« na Koroškem se nisem počutil domače. Po opravljeni maturi sem pet let študiral latinščino v Gradcu, a nato spoznal, da to ni zame. Kuhanje me je od nekdaj zelo veselilo, zato sem opravil kuharsko izobrazbo v Gradcu in se leta 2000 prijavil za kuharja na ladji s 700 potniki, ki je preplula ves svet. To je bila zame ena najboljših, a hkrati najnapornejših izkušenj: 14-urni delovnik, vsak dan, šest mesecev brez premora. A videl sem veliko sveta. Takrat mi je postalo jasno, da hočem na vsak način v svet.

Ne morem pojasniti svoje ljubezni in povezanosti z Avstralijo – preprosto, zaljubil sem se vanjo. Ciril Hudl

Kakšni so bili vaši občutki, ko ste bili prvič v Avstraliji? Kdaj vam je postalo jasno, da bo to vaš novi dom?

Leta 2002 sem s svojim takratnim dekletom odšel na počitnice v Avstralijo. Bilo mi je zelo všeč, dekle pa ni dobro prenašalo vročine in si je želelo kmalu vrniti. Na Byron Bayu sva naletela na brezdomca, ki je trdil, da vidi v prihodnost in da se bom vrnil v Avstralijo. Ne verjamem v vedeževanje in nisem mu posvečal pozornosti. Ko sva se z dekletom razšla, pa sem se odločil, da se preselim v Avstralijo in sem začel varčevati. Leta 2004 sem s turistično vizo odšel v Avstralijo, kjer sem kot kuhar hitro dobil zaposlitev.

Da bi dala veljavo svojim koreninam, sta se poročila v treh državah: v Džakarti s Chintino družino, v Avstriji s Cirilovo, civilno pa sta se poročila v Avstraliji.

V Avstraliji ste se dvakrat zaljubili: v državo in v svojo izbranko Chinto. Kakšna je vajina zgodba?

Leta 2012 sem preko skupnih prijateljev v klubu v New Townu spoznal svojo ženo. To je bila ljubezen na prvi pogled. Chinta je frizerka iz Džakarte, ki se je v Avstralijo preselila osem let pred mano, da bi ubežala neznosnemu tropskemu podnebju v svoji domovini. Po treh mesecih sva se zaročila in se tri mesece kasneje poročila. Ko veš, veš. Najini družini sta bili presenečeni, ko sva jim naznanila poroko, ker se je vse odvilo tako hitro, a sva vedela, da delava prav. Najprej sva se poročila v Džakarti s Chintino družino po muslimanskem obredu, nato civilno v Avstraliji s prijatelji, nato pa še cerkveno z mojo družino in prijatelji v Avstriji. Vse je šlo brez težav, Chintina družina me je toplo sprejela in tudi moja družina je takoj vzljubila Chinto.

Po poklicu ste kuhar. Kaj najraje kuhate in kako ocenjujete avstralsko kulinariko?

Najraje imam italijansko kuhinjo, posebno rad pripravljam testenine s kakovostnimi sestavinami na mediteranski način. Navdušen sem tudi nad indonezijsko kuhinjo, moja žena je zelo dobra kuharica in zna pripraviti krasen »gado-gado« (tipična indonezijska solata), »bakso« (mesne kroglice), »rendang« (začinjena govedina s kokosovim mlekom, po videzu spominja na golaž) in druge indonezijske specialitete. Skupaj rada kuhava. Tipične avstralske jedi pa so »sausage roll«, mesna pita, »fish and chips« in pommes frittes s pečenkino omako. Meni se sploh ne dopadejo. Avstralci se v povprečju prehranjujejo zelo nezdravo, zato je debelost med prebivalstvom zelo razširjena. Imajo pa tudi vrhunsko tropsko sadje in lokalno meso.

Ciril Hudl (3. z leve) je opravil kuharsko izobrazbo v Gradcu in mdr. kuhal na ladji s 700 potniki.

Ali se v Avstraliji čutite sprejeti s strani Avstralcev?

»Aussiji« so sproščeni, vljudni, zelo prijazni, ampak nepristni. Zanje si vedno tujec. Včasih sem si delal skrbi zaradi svojega akcenta, danes pa me sploh ne moti več. Avstralci sicer takoj po nekaj besedah vprašajo, od kod sem in na to sem se moral privaditi, ampak to mi ne pride do živega. Njihov govor je mehak, moj pa bolj odrezav, čuti se nemško podlago, ampak se potrudim, da zaradi tega ne zveni nevljudno. Se mi je pa tudi že zgodilo, da so se na moj akcent odzvali: »Yes, mein Führer.« Imajo stereotipen način razmišljanja; ko sem rekel, da sem iz Avstrije, so mislili, da so vsi Avstrijci takšni, kot je prikazano v »Moje pesmi, moje sanje« (»Sound of music«) – da skačejo po hribih in pojejo. Avstralci imajo veliko predsodkov do tujcev, ne spustijo te v svoj ožji krog. Ampak tega si ne jemljem k srcu, »it is what it is«. Semkaj se nisem preselil zaradi ljudi, temveč ker obožujem tukajšnji življenjski slog (»alternative lifestyle«), vreme in prostranost dežele. Tu se počutim doma. Nikoli nimam domotožja in ne primerjam Avstralije in Avstrije. Povsod so dobre in slabe stvari. Žena je zelo družabna in vključena sva tudi v indonezijsko skupnost. Zelo rad imam indonezijsko kulturo.

Katere kulturne razlike opažate?

Aussiji ves čas govorijo »mate« (se uporablja kot »Alter, oida«), »no worries«, se nenehno opravičujejo in veliko preklinjajo. Večina tujcev tudi ne ve, da je »Hello, how are you?« zgolj pozdrav, na katerega odgovoriš, »Hello, how are you?«, ne pa kot na vprašanje »Kako si?«. Imajo zelo sproščen življenjski slog in umirjeno kulturo v prometu, ne trobijo ali oddajajo svetlobnih signalov, da bi priganjali druge udeležence v prometu. Del kulture je tudi, da niso tako delavni in radi izkoriščajo bolniški dopust, kar je v družbi sprejeto. Vsi državni prazniki so na ponedeljek, da imajo podaljšan konec tedna. Radi izkoristijo lepo vreme. Hkrati pa jim ni mar za okoljevarstvo in zelo onesnažujejo. Življenjski standard v Avstriji in Avstraliji je primerljiv, z ženo sva v poklicih, kjer res hitro najdeš zaposlitev in nisva imela težav. Kuhal sem po različnih restavracijah v Sydneyu in v Queenslandu, zadnja tri leta pa kuham v bolnišnici v New Castlu. Kar pa se zdravstvenega sistema tiče; bolnišnica v Avstraliji velja za kraj, kamor nihče noče iti. Zelo dolge čakalne vrste so in ko končno prideš na vrsto, ni nujno, da te bo sploh pregledal kvalificiran zdravnik. Zato je najbolje, da sam poskrbiš za svoje zavarovanje. Rekel bi, da je Avstrija raj za upokojence, ampak jaz sem zaljubljen v Avstralijo in želim ostati tu do konca – tudi če bom imel zato krajše življenje (smeh).

Ciril je moj dom. Kamorkoli gre, grem tudi jaz. Chinta Hudl

Ali bi se opisali kot narodnozaveden koroški Slovenec? Kako so vas vaše korenine zaznamovale in kako ohranjate stik z domovino?

Zelo ponosen sem na to, da sem koroški Slovenec. Pomembno se mi zdi, da se zavedaš svojih korenin in se znaš postaviti zase. Ker izjaham iz slovenske manjšine na Koroškem, sem imun na to, da sem drugačen. S Koroško ostajam povezan preko svojih staršev, s katerimi sem v tesnem stiku in jih z ženo obiščeva vsaki dve leti.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost?

Moje življenjsko vodilo je: »Vsak dan živi, kot da je tvoj zadnji.« Življenje je doživetje in še naprej želim ohranjati to mentaliteto in življenjski slog, a nimam začrtanih načrtov.