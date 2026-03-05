»Kot frizer takoj vidiš rezultat«

»Šola preprosto ni bila zame,« pove odkrito. Mature ni opravil, temveč se je pri 17 letih odločil za vajeništvo za frizerja. Do poklica je prišel nepričakovano. Frizerka, pri kateri se je strigel, mu je predlagala, naj poskusi s poskusnim tednom. »Rekla je, naj enkrat poskusim. Iz enega poskusnega tedna se je vse razvilo. Če se to ne bi zgodilo, mogoče danes sploh ne bi bil frizer.« Vajeništvo traja tri leta in vključuje vse – od striženja žensk in moških do barvanja, teorije barv ter tudi britja. V njegovem letniku je bil edini fant v razredu. Po najnovejših podatkih iz leta 2024 avstrijske gospodarske zbornice znaša delež žensk med zaposlenimi v frizerski dejavnosti v Avstriji 81,8 %, moški predstavljajo 18,2 %. »Ni tipičen moški poklic,« pravi, a dodaja, da ima občutek, da zanimanje med moškimi postopoma narašča.