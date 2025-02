Koroški Amor: Skupaj skozi dobre in slabe čase

Nadja: Na Christofu najbolj cenim humor in odprtost za različne teme. Letos obiskujem izobrazbo o seksualni pedagogiki, ker bi to temo rada vključila v svoje strokovno delo. Tri nosečnosti in porodi so spremenili moje doživljanje. Razmišljala sem tudi, kako o intimnosti govoriti z otroki, s hčerkami. Novo znanje seveda odpira nove aspekte tudi v vezi s partnerjem. To je nekaj zelo lepega in pozitivnega. Pomembno je razumevanje in sprejemanje. Zavedava se, da imava veliko srečo, ker naju sorodniki zelo podpirajo.