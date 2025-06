Koroški Amor: Rodila sta se drug za drugega

Dana: Ni bilo veliko časa za dolga potovanja in dopuste. Uživala sva v vsakdanji skupnosti, 24 ur na dan: v konferenčni sobi, v gospodinjskem delu, ki sva si ga delila, v slogi ob odločitvah, v veselju ob uspehih, v podpori ob težavah, in globokih mislih, ki sva jih odkrivala v knjigah. Zelo sem se veselila rojstva treh otrok, Jasne, Mirne in Mirta. V prvi nosečnosti sem ob šoli pisala disertacijo in opravila rigoroze. Za promocijo sub auspiciis Praesidentis rei publicae je prišel v Salzburg tedanji avstrijski predsednik Rudolf Kirchschläger osebno. Navzoča je bila tudi 10-mesečna hčerka, na kar sem bila bolj ponosna kot na študijski uspeh. Otroci so rasli, uspevali, hodili z nama na Slovensko gimnazijo. Kratko sva jih celo poučevala, ker ni bilo drugih geografov. Vsi trije so izbrali študij prava in ga zelo hitro zaključili. Po doktoratu so opravili enoletni postgraduate študij na NYU v New Yorku in tamkajšnji odvetniški izpit. Ob slavju univerze sva ponosno slišala, da zelo redko trije otroci iz ene družine dosežejo ta uspeh. Naša družina so bili seveda tudi moji starši. Najprej smo stanovali pri njih v hiši, nato v sosednji. Vsestransko so nama pomagali. Mama je več let kuhala in pazila na malčke, ko sva bila v šoli.