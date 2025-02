Koroški Amor: Najprej sva kupila prstane, potem določila datum

Peter: Zgodilo se je v službi. Delal sem kot športni terapevt in malo pred koncem službe padel v nezavest. Odpeljali so me v bolnišnico in diagnosticirali kap. Okrevanje je bilo zame emocionalno zelo hudo, saj je moja desna stran telesa ostala spastična, prav tako na desno stran ne vidim in peša mi kratkoročni spomin. Vedel sem, da se ne bom več mogel resno ukvarjati s športom, hoditi v službo, voziti avtomobila. Poklic športnega terapevta je bil zame sanjski poklic, a ga nisem mogel več opravljati. Tudi svojega podjetja »Stern bew« nisem več mogel voditi. Vendar mi je bila družina v ogromno podporo in mi je priskočila na pomoč. Čeprav vsi opevajo socialni sistem, je tako, da če ti doma nihče ne pomaga, ti ne pomaga nihče. Tanja je pre­vzela vso oskrbo in organizacijo zdravniških pregledov ter terapij. Hčerka Milena je prevzela podjetje in domači so me motivirali, da nisem izgubil volje. Na ženino in hčerkino podbudo smo kupili tudi psa, ki me je spodbudil h gibanju.