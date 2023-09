Poročni zvonovi so avgusta zapeli za Andija Smrtnika, ki je kapitan KOŠ-a in vodi Dvojezično varstvo ABCČ, ter za bodočo slavistko Ano Smrtnik-Einspieler. Vprašali smo ju, kako sta proslavljala poroko in kakšne načrte imata za prihodnost.

Za vami sta civilna in cerkvena poroka. Kje sta proslavljala?

Ana Smrtnik-Einspieler: Od vsega začetka sva obreda želela opraviti ločeno. Maja sva se v majhnem krogu civilno poročila v Poreču na Hrvaškem. V Poreč sem z družino hodila že kot otrok, pa tudi z Andijem tam rada preživljava prosti čas, zato sva oba navezana na to obmorsko mesto.

Andi Smrtnik: Sredi avgusta je sledila cerkvena poroka v Žitari vasi, od koder prihaja Ana, proslavila pa sva jo s približno 160 gosti v Šentprimožu v prostorih SPD Danica. Zvečer pa je prišlo še veliko prijateljev in znancev, ki so med drugim izvedli običaj naših krajev, da se ukrade nevesto, pričo in obe teti, potem pa še ženina, njegovo pričo in camarja. Bilo je zelo zabavno, družina in prijatelji so za naju pripravili lepa presenečenja. Bilo je res posebno poročno vzdušje. Hvaležna sva za prostore Danice in za vso pomoč družine in prijateljev.

Kakšni so občutki po poroki? Je kaj drugače?

Andi: Pravzaprav se ni nič spremenilo. Že po civilni poroki me je več ljudi vprašalo, kako se počutim, pa sem jim povedal, da ni nič drugače, le da nosiš prstan. Na prstan se je treba navaditi.

Ana: Jaz pa seveda tudi na spremenjeno ime, kadar se kje podpišem.

Kako v zvezi rešujeta nesoglasja?

Ana: Velikega konflikta še nisva imela. Mislim, da se znava o stvareh dobro pogovarjati.

Andi: Strinjam se. Verjetno sva oba toliko pedagoga, da znava nesoglasja tudi privatno dobro reševati. Zame je pomembno, da nimam občutka, da se moram spremeniti. Sprejemava se taka, kot sva.

V kaj sta se zaljubila? Kaj vaju je povezalo?

Ana: Vedno mi je bil všeč Andijev karakter, imava pa tudi skupne interese. Sodelujeva v društvih, rada imava šport, zato sem začela pomagati pri KOŠ-evih tekmah, Andi pa je začel igrati tenis. Predvsem pa se oba zavzemava za slovenski jezik in za slovensko kulturo.

In kdaj sta začela razmišljati o poroki?

Andi: Bilo je precej klasično. Enkrat poleti mi je prišla ta misel. Razmišljal sem, kaj bi Ani podaril za rojstni dan, ki ga ima jeseni. Mislil sem si, da bi lahko kupil nekaj večjega in Ano istočasno vprašal, ali se poročiva. Ko te začne zaposlovati ta misel, je ne spraviš več iz glave, dokler tega res ne storiš.

Odrasla sta v Žitari vasi oz. v Železni Kapli, zdaj pa živita v deželni prestolnici. Imata konkretne načrte za prihodnost?

Ana: Stanujeva na mestnem obrobju, od koder sva vsak s kolesom hitro v službi ali v centru, v bližini pa so tudi narava in kmetije. V stanovanju se dobro počutiva, če pa bi se kdaj spet odločila za podeželje, z novo hišo ne bi želela zabetonirati še enega kosa narave, raje bi se odločila za starejšo hišo in jo nato obnovila.

Andi in Ana sta bila letos marca na izletu v Poreču. Verjetno so se njune poti križale že, ko sta oba obiskovala Slovensko gimnazijo, zavestno pa sta se spoznala pred osmimi leti, ko je Ana začela študirati v Gradcu.

Bi kdaj zapustila Koroško?

Andi: Mislim, da ne. Tukaj sva odrasla, tukaj sva doma. S srcem in dušo sva navezana na slovensko kulturo in na slovenski jezik, zato ne bi mogla kam drugam.