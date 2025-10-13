Koroška podprvakinja v gorskem teku

Letos je po uspešno opravljeni specializaciji nastopila tudi na svojem prvem tekmovanju v gorskem teku – na teku na Klek. V svoji starostni skupini je takoj osvojila tretje mesto, skupno pa je bila osma med 1400 tekači, ki so pretekli 13,3 km in pri tem premagali 1300 višinskih metrov. »Nisem mogla verjeti. Tekla sem samo zato, da uživam, in na koncu sem bila med najboljšimi.« Na cilju so jo pričakali starši in njen fant, ki jo, kot pravi, spremljajo na vseh tekmah: »To je bil res neverjeten občutek. Vedno so ob meni in me spodbujajo – brez njihove podpore si tega sploh ne bi znala predstavljati.«