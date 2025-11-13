Tomaž Ogris: »Kampanje za druga podjetja delajo reklamo nam samim«

»Pri oglaševalski nagradi imaš različne kategorije, glavna pa je kampanja. Tu gre za vse skupaj, za obliko, idejo, layout,« pripoveduje Tomaž Ogris. Od leta 2012 naprej vsaki dve leti pri oglaševalski nagradi CREOS izberejo najboljše izdelke koroških oglaševalnih agencij. Agenciji Ogrisa pa je letos nekaj uspelo, kar v zgodovini nagrade še nobeni agenciji ni uspelo: agencija je ustvarila dve najboljši oglaševalski kampanji zadnjih dveh let in osvojila zlato za kampanjo za koroška združenja za ravnanje z odpadki (Kärntner Abfallwirtschaftverbände) ter srebro za kampanjo za mesto Celovec.
Na eni strani gre za merjenje s konkurenco, na drugi pa je tudi dobra reklama za podjetje, pravi Ogris in dodaja: »Takšna nagrada je za nas bolj važna kot kakšen oglas v časopisu, saj naši izdelki delajo za nas reklamo.« Zmaga pri oglaševalnih nagradah je pri kampanjah v bistvu že druga zmaga, pripoveduje, saj mora ponavadi že pred tem nastopiti s svojim predlogom proti drugim agencijam. »Pri obeh letos nagrajenih kampanjah smo najprej nastopili proti petim agencijam in šele potem dobili nalog.«
Ogris dodaja, da je oglaševalna nagrada za mnoga podjetja, ki prvič iščejo pomoč oglaševalne agencije, tudi neke vrste kažipot dobre kvalitete.
Poudarja, da MAJORTOM Grafik ni klasična agencija, ki ponuja vse. »Najraje oblikujem in razvijem idejo,« pravi. Velikih agencij na Koroškem ni, zato pa agencije dobro sodelujejo. Tako ponavadi odda fotografiranje, oglaševanje na socialnih omrežjih, snemanje video clipov ali radijskih oglasov drugim podjetjem. Pri večjih kampanjah si pridobi tudi organizacijsko pomoč: »Za delo z Excel tabelami nisem, najraje delam kreativno.« Poudarja, da uživa ob raznolikosti, ki jo prinaša služba, v kateri lahko vsak teden dela kaj drugega.
Še nikoli mi ni bilo treba oglaševati svojih storitev. Če nudiš kvaliteto in si zanesljiv, te stranke priporočajo drugim. Če ti to ne uspe, pa tudi povedo drugim in kmalu zapreš.
Pravi, da se je za svet grafičnega oblikovanja navdušil med počitniškim delom pri Mihi Dolinšku. »Leto in pol sem moral čakati na civilno službo, tako da sem pri Dolinšku in Petru Krivogradu začel z grafičnim oblikovanjem.« Potem se je Ogris leta 2003 vpisal na kolidž za grafiko, ilustracijo in oblikovanje izdelkov v Sankt Pöltnu. Iz kolidža ga je direktno prevzel učitelj in Ogris je najprej eno leto delal na Dunaju na področju oblikovanja izdelkov. »Tam smo oblikovali steklenice, ladje itd.« Nato se je Ogris vrnil na Koroško, bil nastavljen in leta 2008 ubral pot v samostojnost in ustanovil svojo agencijo. »Zdaj sem 17 let samostojen. Lahko delam od doma če na primer otroci zbolijo ali od kod drugod, npr. z morja, kar je cilj za čas, ko bodo otroci starejši. Seveda moraš pa tudi biti za samostojnost. Če kak mesec ni tako uspešen, moraš ostati miren.« Sam se ne more pritožiti, poudarja, saj je njegov posel zmeraj dobro tekel.Stranke podjetja MAJORTOM Grafik prihajajo iz Koroške, pa tudi od drugod, pravi Ogris. »Račune sem poslal že v 15 držav.« Branža ni samo globalna, postala je namreč tudi hitrejša, pripoveduje. Danes stvari zjutraj oblikuje, ko se pelje domov, pa jih že vidi na oglaševalnih ekranih v Celovcu. »Pri eni od kampanj smo imeli tudi že 40 različnih sižejev in grafiko npr. prilagodili vremenu.« Agencija ima zaposlena dva oblikovalca, eno osebo pa v administraciji. Rasti noče, saj je že bil večji in raje sam oblikuje. Zanimajo ga ne le kampanje, temveč tudi manjše stvari, npr. oblikovanje kakega logotipa. Tudi največji mednarodni posel si je pridobil preko majhnega posla. »Nek petek zvečer sem dobil klic in kratkoročno sem oblikoval jedilnik za celovški Ironman, tri leta kasneje sem naredil vse grafike za 17 evropskih Ironmanov od Švedske do Švice.«
V bodoče želi reducirati delovni čas in se ne boji, da bi mu umetna inteligenca odvzela delo. Z ženo Vereno in hčerkama Majo in Miro živi v Kotmari vasi. Še naprej pa je tesno povezan z domačimi Radišami.
