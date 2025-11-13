Tomaž Ogris: »Kampanje za druga podjetja delajo reklamo nam samim«

Pravi, da se je za svet grafičnega oblikovanja navdušil med počit­niškim delom pri Mihi Dolinšku. »Leto in pol sem moral čakati na civilno službo, tako da sem pri Dolinšku in Petru Krivogradu začel z grafičnim oblikovanjem.« Potem se je Ogris leta 2003 vpisal na kolidž za grafiko, ilustracijo in oblikovanje izdelkov v Sankt Pöltnu. Iz kolidža ga je direktno prevzel učitelj in Ogris je najprej eno leto delal na Dunaju na področju oblikovanja izdelkov. »Tam smo oblikovali steklenice, ladje itd.« Nato se je Ogris vrnil na Koroško, bil nastavljen in leta 2008 ubral pot v samostojnost in ustanovil svojo agencijo. »Zdaj sem 17 let samostojen. Lahko delam od doma če na primer otroci zbolijo ali od kod drugod, npr. z morja, kar je cilj za čas, ko bodo otroci starejši. Seveda moraš pa tudi biti za samostojnost. Če kak mesec ni tako uspešen, moraš ostati miren.« Sam se ne more pritožiti, poudarja, saj je njegov posel zmeraj dobro tekel.Stranke podjetja MAJORTOM Grafik prihajajo iz Koroške, pa tudi od drugod, pravi Ogris. »Račune sem poslal že v 15 držav.« Branža ni samo globalna, postala je namreč tudi hitrejša, pripoveduje. Danes stvari zjutraj oblikuje, ko se pelje domov, pa jih že vidi na oglaševalnih ekranih v Celovcu. »Pri eni od kampanj smo imeli tudi že 40 različnih sižejev in grafiko npr. prilagodili vremenu.« Agencija ima zaposlena dva oblikovalca, eno osebo pa v administraciji. Rasti noče, saj je že bil večji in raje sam oblikuje. Zanimajo ga ne le kampanje, temveč tudi manjše stvari, npr. oblikovanje kakega logotipa. Tudi največji mednarodni posel si je pridobil preko majhnega posla. »Nek petek zvečer sem dobil klic in kratkoročno sem oblikoval jedilnik za celovški Ironman, tri leta kasneje sem naredil vse grafike za 17 evropskih Ironmanov od Švedske do Švice.«