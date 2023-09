11. septembra je na Koroškem začetek novega šolskega leta 2023/24. Ob tej priložnosti smo se pogovarjali z ravnatelji slovenskih šolskih ustanov. Zanimalo nas je število učencev in profesorjev, ali občutijo pomanjkanje kadra ter kakšni so izzivi v zvezi s tem. Izvedeli smo tudi, kateri so njihovi cilji, in dobili nasvete za nove šolarje.

Marija Olip, ravnateljica Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru

Ali občutite pomanjkanje profesorjev in kako se nameravate soočiti s tem izzivom?

Marija Olip: Trenutno pomanjkanja kadra še ne občutimo, vendar bi naslednja šolska leta lahko privedla do problemov. Ko bo potreba za kadrom dejansko nastala, sem prepričana, da bomo našli prave osebe, ki bodo pripravljene prevzeti službo profesorja tudi na malo odročno ležeči, podeželjski izobraževalni ustanovi.

Kaj lahko pričakujemo to leto?

Veselimo se šolskega leta, ki ga bomo začeli s polno paro brez omejitev, z motiviranim učiteljskim zborom in dijaki. Sprejeli bomo vse izzive, ki se bodo pojavili ob poti. Naš cilj je posredovati čim več znanja in informacij, tudi življenjskih drž in zgledov v vsakdanjih odnosih ter maturante uspešno pripeljati do zaključka njihove izobrazbe. Načrtovane so ustavljene stvari, med katere sodita dobrodelna tombola in zaključna prireditev Impulz.

Kaj želite povedati novim šolarjem?

26. mladincem, ki bodo začeli njihovo izobrazbo v Šentpetru, svetujem, da zakorakajo v učilnice z odprto glavo in srcem. Pripravljeni naj bodo sprejeti vse, kar jim šola in okolica ponujata. Prepričana sem, da jim bo tako uspelo odnesti marsikaj. Letos se bo na VŠ Šentpeter šolalo 110 učencev s pomočjo 25 profesorjev.

Zalka Kuchling, ravnateljica ZG in ZRG za Slovence v Celovcu

Koliko dijakov pričakujete in koliko oseb šteje vaš tim?

Zalka Kuchling: Letos bo Slovensko gimnazijo obiskovalo okoli 500 dijakov iz Koroške ter sosednjih držav Slovenije in Italije. Delovna skupina kolegov pa bo štela 55 oseb.

Ali vam primanjkuje učiteljskega osebja in kako ravnate s to težavo?

Na veliko srečo imamo širok, dobro izobražen in mlad kader v manjšinskem šolstvu, tako da pomanjkanja učiteljskega osebja v šoli ne čutimo. Prav tako imamo dobro sodelovanje z Dvojezično zvezno trgovsko akademijo v Celovcu, kjer so nekateri profesorji iz obeh šolskih ustanov delno zaposleni. Vsa odprta mesta smo pokrili z lastnimi kolegi oziroma v sodelovanju s HAK-TAK. Priprave za novo šolsko leto so še v teku in vsem želim lep in uspešen začetek novega šolskega leta.

Hanzi Pogelschek, ravnatelj Dvojezične zvezne trgovske akademije v Celovcu

Ali shajate s kadrom in kakšna je vaša preventiva?

Hanzi Pogelschek: Trenutno shajamo s kadrom, vendar je za nekatere predmete ozko, kljub temu nam je uspelo zapolniti manjkajoča mesta. Da bi preprečili pomanjkanje in izvedeli, kje lahko nastane potreba, gledamo in svetujemo vnaprej s personalnim oddelkom. Tako smo uspeli zagotoviti potrebo za naravoslovne predmete, kjer pomagajo kolegi in kolegice z drugih šol, ki seveda morajo biti dvojezični, torej morajo obvladati tudi slovenščino.

Katere izzive pričakujete?

Eden izmed mnogih izzivov je implementacija oz. ravnanje z umetno inteligenco, tako za dijake kot tudi za profesorje in za celoten šolski sistem. Poleg tega se bomo ukvarjali z novim učnim načrtom, ki bo po načrtu ministrstva veljaven od leta 2025 za dijake prvega letnika na HAK-TAK.

Kaj je vaš letošnji cilj in nasvet?

Naš letošnji cilj je, kakor vsa ostala leta, omogočiti mladim dobro, kakovostno in dvojezično ekonomsko izobrazbo z dobro podlago za nadaljnje poklicno življenje. Novim in starim dijakom želim veliko uspeha in veselja do učenja ter dobrih in veselih pet let izobrazbe. Na DTAK bo letos približno 215 dijakov in 35 profesorjev.

Brina Čop