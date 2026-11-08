»Kaj bo z Mio, ko mene ne bo več.?«

»Mia je pokazala, kako je močna. Postala je deklica, ki zna hoditi, ki zna sama jesti. Je pa bila že v otroštvu drugačna in se je bolj držala sama zase. V novem okolju, na primer v vrtcu, ni znala najti poti s stranišča nazaj.« Med obiskom pri Nataši Hobel je Ina v ljudski šoli v Šentprimožu, Mia pa v srednji šoli v Sinči vasi. »Hčerki sta najboljše, kar se mi je zgodilo v življenju,« ponosno pove 44-letna Nataša Hobel. Mii pri vseh učnih predmetih pomaga dodatna učiteljica, saj je upravičena do posebne pedagoške podpore (Sonderpedagogische Förderung, krajše SPF). O tej podpori na podlagi strokovne diagnoze odloča izobraževalna direkcija. »Na žalost ni dovolj ur za dodatne učitelje. Mia bi jih potrebovala najmanj deset na teden, država ji v šoli zagotovi le pet ur dodatne podpore na teden. A smo imeli srečo, saj so učitelji pripravljeni več delati, čeprav ne bi smeli. Posebej se je za Mio zavzela bivša ravnateljica Ljudske šole Šentprimož Anica Srienc. Že na začetku je videla, da bo Mia potrebovala pomoč pri pouku. Uredila je, da Mia, ki je tudi eno leto dlje hodila v vrtec, sme ponoviti prvi razred.«