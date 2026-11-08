»Kaj bo z Mio, ko mene ne bo več.?«

»Mia je pokazala, kako je močna. Postala je deklica, ki zna hoditi, ki zna sama jesti. Je pa bila že v otroštvu drugačna in se je bolj držala sama zase. V novem okolju, na primer v vrtcu, ni znala najti poti s stranišča nazaj.« Med obiskom pri Nataši Hobel je Ina v ljudski šoli v Šentprimožu, Mia pa v srednji šoli v Sinči vasi. »Hčerki sta najboljše, kar se mi je zgodilo v življenju,« ponosno pove 44-letna Nataša Hobel. Mii pri vseh učnih predmetih pomaga dodatna učiteljica, saj je upravičena do posebne pedagoške podpore (Sonderpedagogische Förderung, krajše SPF). O tej podpori na podlagi strokovne diagnoze odloča izobraževalna direkcija. »Na žalost ni dovolj ur za dodatne učitelje. Mia bi jih potrebovala najmanj deset na teden, država ji v šoli zagotovi le pet ur dodatne podpore na teden. A smo imeli srečo, saj so učitelji pripravljeni več delati, čeprav ne bi smeli. Posebej se je za Mio zavzela bivša ravnateljica Ljudske šole Šentprimož Anica Srienc. Že na začetku je videla, da bo Mia potrebovala pomoč pri pouku. Uredila je, da Mia, ki je tudi eno leto dlje hodila v vrtec, sme ponoviti prvi razred.«
»Dolgo časa je trajalo, da so Mii postavili diagnozo, diagnoza pa je pogoj za SPF. Na lastne stroške sem obiskala najmanj šest zdravnikov, psihologov in psihiatrov. Mia je bila stara 12 let, ko je dobila diagnozo avtizma z motnjo pozornosti in zmanjšano intelektualno razvitostjo. Šele tedaj, pred letom in pol, je dobila dodatno učiteljico.« Enkrat na mesec se Nataša Hobel v društvu Inklusion:Kärnten sreča s starši otrok s posebnimi potrebami, kar ji je zelo v oporo. »Mia je navzven vedno prijazna in dobre volje. Zmeraj sem se čudila, zakaj potem pri meni eksplodira. Kar sem se naučila na starševskih srečanjih je, da posebej deklice znajo dobro skrivati težave in se pretvarjati, da je vse v redu. Ko se počutiš varno, a se v notranjosti ne počutiš dobro, lahko to nelagodje pride na dan, in to je doma pri meni.«
V otroštvu je Mia ob notranjem nelagodju začela tepsti sama sebe. »Zelo važno mi je, da svet več zve o takih otrocih, o takih mladincih, o takih odraslih. Dolgo sem iskala psihologa, ki bi razumel mojega otroka. Na srečo sem spoznala klinično psihologinjo Magdaleno Petrej. Sicer ena ura stane 110 evrov in jo moram sama plačati, ampak razume Mio. Dela s konjem v Šentjuriju ob Dolgem jezeru. Zavarovalnica mi za uro terapije povrne 32 evrov. Logopedijo pa pokrije zavarovalnica.« Nataša Hobel se je izobrazila za maserko, da bi bila čim bolj prilagodljiva in na voljo hčerama.
Ko so otroci v razredu glasni, se Mia ne more koncentrirati. »Tudi če učiteljica malo glasneje govori, jo to tako zmede, da ne ve več, kaj je delala. Ne mara biti med veliko ljudmi in potrebuje en dan v tednu, ko prav nič ne dela. Ostati moramo v stanovanju, ne smemo imeti obiska, ne gremo na obisk, ne gremo nikamor iz hiše.« Kot pravi Nataša Hobel, Mia najbolj potrebuje predvidljivost in rutino. »Velik problem so prazniki in počitnice, najbolj okoli božiča in velike noči, ker ni več ritma, na katerega je navajena. Sodeluje pri vsem, a trpi, kar se v dveh, treh tednih pokaže v šoli in doma. Vsaj dva tedna pa potrebuje, da spet najde svoj ritem.«
Mia rada piše zgodbe o svojih morskih prašičkih. Z njimi je napolnila že več zvezkov. Nataša Hobel pravi, da bi bodoči učitelji morali imeti »že pri študiju možnost, da se naučijo, kako delati z otroki s posebnimi potrebami«. Kako pa bo z Mio po srednji šoli? »Nimam nobene predstave, kako bo. Živimo iz dneva v dan, iz leta v leto. Tare me vprašanje, kaj bo z Mio, ko mene ne bo več. Lahko si predstavljam, da bi Mia stanovala s sestro. Mia se želi pri 18 letih preseliti v svoje stanovanje. Včasih mislim, da ne bo preživela niti en dan sama, drugič pa, da bo šlo z asistenco. Nikoli ne veš.«
Iz rubrike Pogovor preberite tudi