Anja Smolnik (23) je jazz pevka iz Šmihela, študira na Dunaju in ravnokar piše diplomsko delo na temo »spreminjajoča se glasbena tradicija koroških Slovencev«. S Tim Vele triom bo 8. novembra ob 19.30 nastopila na martinovanju v farni dvorani v Šmihelu. Program zaobjema slovenske popevke ter veseli jazz.

Kako se je začela tvoja glasbena pot? Kaj so bile pomembne prelomnice in kdo ključne osebe, ki so te navdihnile in podprle?

Anja Smolnik: Že od malih nog sem zelo rada pela, sprva v zboru Mlada Podjuna, nato v šolskih zborih. Veliko sem prepevala tudi s svojo babico Pepco Sadjak, ki je bila odlična pevka in nas je vse navdušila nad muziciranjem. Pri sedmih letih sem se začela učiti klavir v glasbeni šoli, pri dvanajstih pa sem začela s petjem pri Voxon Academy. Obiskovala sem tudi gledališko šolo in do 14. leta sem se bolj videla v gledališču. Preko Voxon Academy pa sem se zelo navdušila nad petjem. Pri tem je imel ključno vlogo moj profesor Žan Hauptman. On je bil prvi, ki me je vprašal, če bi študirala glasbo. Ta misel mi nikakor ni dala miru in me je kmalu privedla do spoznanja, da si to res močno želim. Pred študijem sem obiskovala glasbeno teorijo na zasebni univerzi Gustava Mahlerja v Celovcu ter program Excellent Cluster Music (ECM). Poleg tega sem veliko dragocenega znanja in izkušenj pridobila na zborovskih delavnicah v Tinjah. Po opravljeni maturi na TAK sem se odločila za študij petja. Pri tem sem zelo hvaležna staršem za podporo, ker ni samoumevno, da kdo študira glasbo in da domači to podprejo.

Kako to, da si se odločila za študij jazz petja na Dunaju? Kaj te privlači na jazzu?

Za Dunaj sem se odločila, ker mi je veliko ljudi toplo priporočilo študij na Musik- und Kunstuniversität Wien, ki slovi po jazzu in zelo dobri profesorici jazz petja Ines Reiger. Zdaj pri njej študiram že četrto leto in sem res navdušena. Pred tremi leti sem vpisala tudi instrumentalno pevsko pedagogiko in ob študiju tudi poučujem. Jazz je kot igrišče, kjer se glasbeniki lahko igrajo. Vseeno, od kod si in kateri jezik govoriš, enostavno funkcionira, da nekaj zaigraš skupaj z drugimi.

Kaj so tvoji trenutni projekti?

Pišem diplomsko nalogo in junija bom imela zaključni diplomski koncert, na katerem se bom prvič predstavila s svojo avtorsko glasbo. Moja želja je, da bi bila glasba iskrena. Osrednja tema je iskanje svobode in samega sebe v tem svetu. Pri pisanju iščem odgovore na teme, ki me zaposlujejo in to vpletem v neko zgodbo. Pri glasbenem ustvarjanju se rada igram z vzorci in različnimi ritmi. Navdihuje me vsaka glasba, ki jo poslušam, vsaka zvrst po malem, tako da nastane pravi mozaik in moja lastna glasba je videti kot kombinacija različnih elementov, kolaž. Moja diplomska naloga ima naslov »Gestern, heu­te, morgen: Kärntner Slowenen und ihre musikalische Tradition im Wandel der Zeit«. V njej preučujem slovenske ljudske pesmi in ustvarila bom nov aranžma za zbore, kar bo moja prva kompozicija za zborovsko zasedbo. V sklopu diplomske naloge si želim intervjuvati mlade pevke in pevce v zborih na Koroškem in jih povprašati, zakaj radi pojejo v zborih in ali potrebujejo novo literaturo.

Kakšne želje imaš za svojo glasbeno pot v prihodnje? Kaj želiš ljudem sporočiti s svojo glasbo?

Rada bi učila in to kombinirala z ustvarjanjem glasbe in nastopanjem. Za zdaj pa želim pridobiti čim širši vpogled v glasbeno področje. S svojo glasbo se želim dotakniti tem, o katerih marsikdo razmišlja, a redkokdo spregovori o njih. Iskanje sebe in svojega poslanstva. Vsak išče odgovore, a ne ve, kje iskati. Moj največji cilj je, da bi kdo poslušal mojo glasbo, pri tem lahko opustil vse druge misli in užival tisti trenutek.