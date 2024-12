»Jaz pa še rada živim«

Rozina Jop pravi, da je njen oče po smrti mame zanemarjal otroke. Brata Vinka je k sebi vzela teta iz Strpne vasi, tudi sestra Viktorija se je preselila tja. Rozina je še dve leti po mamini smrti živela pri očetu v Šmiklavžu. Spominja se, kako so tam Nemci vrgli zvonove s cerkvenega stolpa, partizani so jih pa ponoči ukradli in skrili. SS-ovci so nato zasliševali domačina, postavnega moža, ga pretepali in mučili, mu izvlekli nohte na rokah in ugašali cigarete v njegovih očeh, da je skoraj oslepel. A mož ni nikogar izdal. »Ljudje so držali skupaj. A ko je po mučenju šel mimo naše hiše, je prej postavni mož bil videti kot 80-letni starec,« pripoveduje Rozina Jop. Nekoč je izvedela, da jo bodo dali v sirotišnico, ker se oče ni brigal zanjo. Mlada Rozina se je odločila, da bo zbežala: Leta 1943 se je kot 12-letno dekle iz Slovenj Gradca z vlakom sama peljala do Metlove. Vedela je, da lahko gre na Podejevo kmetijo v Strpno vas, ker so bili v sorodstvu. »Sprejeli so me kot rejenko, kot da bi bila lastna hči,« je še danes hvaležna Rozina. Oče je ostal v Jugoslaviji, z njim niso imeli več stika. Rozina pravi, da se je rada in lahko učila, po pol letu v Šmihelu se je v šoli brez težav naučila nemščine. Slovenščina je bila v Hitlerjevem času prepovedana, a naskrivaj so ljudje govorili slovensko, saj nemško niso znali. Rozina se spominja šmihelskega učitelja Alfreda Loserja, ki je bil Kočevar. »V šoli smo na skrivaj med seboj govorili slovensko. Proti koncu vojne nas je zasačil učitelj Loser in dejal: »Govorite kakor mislite, jaz itak razumem slovensko. Samo, prosim, govorite nemško pred drugimi učitelji, da jaz ne bom imel težav.« Po koncu vojne so prišli Angleži v Strpno vas, po hišah so pobrali vso zlatnino, če je še kdo kaj imel. Spominja se tudi partizanov, ki so od kmetov zahtevali hrano in kolesa, kmetje so jih pa prej skrili.