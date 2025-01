Iz Koroške v svet: Raziskovalno delo in koroške klobase na Švedskem

Ko sem se pridružil raziskovalnemu timu, smo razmišljali o ciljih naših raziskav. Nekatera zdravila je treba injicirati, torej vbrizgati v telo in dejstvo je, da takih zdravil nekateri pacienti ne jemljejo (redno), ker se bojijo igel ali pa, ker se želijo izogniti stigmatizaciji. V raziskovalnem timu smo želeli razviti način oralnega jemanja takih zdravil. To pomeni, da bi postopek, ki zahteva dezinfekcijo in vbrizgavanje v telo, v nekaterih primerih lahko poenostavili in nadomestili s kapsulami, ki bi jih zaužili skozi usta, da bi zdravilo prišlo v telo preko prebavnega trakta. Razvili smo pametnega mikrorobota, ki brizga tekočino – podobno kot lignji v naravi – in tako dostavlja zdravilo na ciljno mesto. Tako bi lahko revolucionirali npr. jemanje inzulina ali cepiva, kar bi paciente zelo razbremenilo. Veseli smo, da je bilo naše raziskovalno delo do zdaj uspešno in da je bilo objavljeno v najbolj prestižnem znanstvenem časopisu Nature. Vendar pa je treba poudariti, da bo lahko minilo še desetletje ali več, preden bodo te inovacije dosegle paciente.