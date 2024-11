»Hvala bogu me noge še nosijo in glava še dela.«

Na Najekovo domačijo sem prišla, ko sem bila še »zelo zelena«, komaj v 20. letu. Živeli smo v kmečki hiši, ki so jo zgradili le nekaj let po požaru, v katerem je leta 1900 pogorelo staro kmečko poslopje. Imeli smo veliko črno kuhinjo, kjer smo tudi dimili meso. Takrat kruha nismo kupovali. Vsakih osem do deset dni smo spekli približno osem velikih hlebcev iz ržene moke. Vsak hleb je imel dve do tri kile, ker je bila družina velika. Zraven kuhinje je bila topla izba (»šiša«) s krušno pečjo, okoli katere so se pozimi zbirali ljudje, pogosto je bilo vse polno. Moževi starši so živeli v sosednji hiši, oddaljeni le nekaj korakov. Moja mama je pozimi živela pri nas, ker je bil njen dom preveč oddaljen. Skrbela je za gospodinjstvo, zato sem jaz lahko več delala zunaj. Mislim, da je bilo tudi za otroke lepo: hodili so k starim staršem v sosednjo hišo, ko so postali sitni, pa so se spet morali vrniti domov. Kadar smo imeli kakšen prost dan, smo radi šli v gore. Z možem sva dobila osem otrok, prvi trije so prišli drug za drugim, ostalih pet pa je prišlo v naslednjih desetih letih. V 70. letih so nekateri postrani gledali ženske, ki so imele več otrok, ker je bilo nosečnost tedaj že možno prekiniti. Tudi jaz sem kdaj slišala opazko, češ, ali mi je bilo treba dobiti še enega otroka. Zato najmlajše hčerke nisem dobila v bolnišnici v Celovcu, temveč pri Rezi Valentinitsch, babici v Bilčovsu.