Hubert Bergmann že skoraj 25 let dela na Avstrijski akademiji znanosti: Urban Jarnik bi še danes imel veliko dela

V zvezi z diplomsko nalogo in disertacijo je postalo jasno, da bom moral posegati po literaturi v slovenščini. V Innsbrucku ni bilo in še vedno ni lektorata za slovenščino. V slovenščino me je uvedla tamkajšnja profesorica Sigrid Völkl, ki je napol koroška Slovenka. Opozorila me je na tečaje slovenščine v Sloveniji. Tako sem se leta 1994 v Ljubljani udeležil Poletne šole in Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture. Takrat sem bil prvič v Sloveniji in takoj so mi bili všeč dežela, njeni ljudje in tudi jezik. Tako sem se nekako znašel tam. Dvakrat sem se udeležil tečajev tujega jezika, ki jih je organiziral Erich Prunč v Portorožu in Piranu in njegovega seminarja o literarnem prevajanju na Korčuli.