Hotela je predati kmetijo, ki bi jo otroci radi prevzeli

Izdelanih predlogov za reševanje teh obsežnih in prepletenih težav Elisabeth ni mogla dati. Za kmete od političnih zastopnikov ali drugih pristojnih pogosto ne pridejo zadovoljivi pristopi za rešitev. Zato se je 60 kmetij, ki so se s takšnimi težavami hotele soočiti skupaj, kmalu po vstopu Avstrije k EU združilo v društvo Coppla kaša. Kot ena prvih takšnih kmečkih iniciativ prireja izobraževalne prireditve, kjer si ali med sabo izmenjavajo znanje ali pa povabijo strokovnjaka za kakšno področje. Izhajajoč iz takšnih izmenjav, pravi Elisabeth, so ustanovili energetsko skupnost, s katero načrtujejo skupno oskrbo s fotovoltaično energijo. Še ena praktična naložba so razni stroji, ki so za uporabo na voljo vsem članom društva. Društvo služi kot platforma za skupno lotevanje projektov, perečih vprašanj in realizacije idej. Enkrat letno pa prirejajo priljubljen praznik, kjer se z izdelki predstavijo širši javnosti.