Hanna Novak je letošnja maturantka Slovenske gimnazije in se bo kot solo plesalka širši javnosti predstavila na pliberški prireditvi Dolga noč plesa. Koroška Slovenka iz Železne Kaple je stara 17 let, pleše pa že od četrtega leta. Prejšnji teden se je na državnem prvenstvu kvalificirala za svetovno prvenstvo iz free-style plesa.

Hanna Novak: Prvič sem zaplesala v pliberški baletni šoli, kjer sem spoznala različne plesne stile od klasičnega baleta do hip hopa in jazza. Tam sem dobila občutek za glasbo in gib. Tri prijateljice smo želele poglobiti svoje znanje o plesu in ko sta v Pliberku Valentina in Mathias Kunauer ustanovila plesni studio, smo se jima pridružile in se posvetile predvsem stilu hip hopa. Najprej smo bile v osnovni skupini, kmalu pa smo prišle v skupino, ki se je pripravljala tudi za prvenstva.

Kaj je bil vaš največji uspeh?

Doživela sem ga minuli vikend na avstrijskem prvenstvu, kjer sem nastopila v kategoriji »solo girls hip hop za odrasle«. Šlo je za freestyle tekmovanje, kar pomeni, da nimaš pripravljene koreografije, temveč se prepustiš plesnemu trenutku in s konkurentkami plešeš istočasno na istem odru. Med 21 tekmovalkami sem se uvrstila na peto mesto in se s tem kvalificirala za jesensko svetovno prvenstvo. Pri takem plesu je pomemben ritem ter menjajoča se hitrost in intenzivnost plesa.

Letos ste dobili tudi štipendijo.

Dobila sem štipendijo za Dolgo noč plesa. Koreografski center Bleiburg/Pliberk je letos prvič podelil štipendijo za mlade plesalke in plesalce. Prijavila sem se na razpis za sodelovanje na Dolgi noči plesa in zelo sem se razveselila, ko sem izvedela, da želi Koreografski center podpreti moj plesni raz­voj in da sem dobila mladinsko štipendijo za enotedenski osebni trening. To pomeni, da me bo en teden pred Dolgo nočjo plesa ves čas spremljal oz. z mano treniral mentor Alex Tesch. Ta intenzivni teden se bo začel v nedeljo.

Kakšni pa so vaši načrti za prihodnost?

Plesno bi se rada še naprej razvijala, zato se bom udeležila raznih plesnih delavnic. Sicer pa sem bila dve periodi podpredsednica Koroške dijaške zveze in sem ugotovila, da rada stvari organiziram. Zato sem se odločila za študij uporabnih kulturnih ved. V prostem času se poleg plesa ukvarjam še s svojim konjem oz. z jahanjem.